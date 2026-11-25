Costa Rica participa en el Miss Universo desde 1954 y a las puertas de una nueva edición del certamen internacional de belleza, surge la pregunta de cuál representante tica ha estado más cerca de ganar la corona.

En las 72 ediciones del concurso en las que ha participado nuestro país, en siete ocasiones la abanderada nacional ha logrado clasificarse en algún “top”; sin embargo, hasta ahora, ninguna costarricense ha avanzado al decisivo grupo de cinco finalistas.

Mariale Acosta es la representante tica en Miss Universo 2026. (Instagram MU/Instagram MU)

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Las que más lejos han llegado

Las reinas de belleza que más lejos han llegado en la competencia internacional son Nancy Soto, en el Miss Universo 2004; Johanna Solano, en el Miss Universo 2011; Natalia Carvajal, en el Miss Universo 2018, e Ivonne Cerdas en el Miss Universo 2020.

Nancy Soto representó a Costa Rica en Miss Universo 2004. (Guillermo Legaria)

Todas ellas avanzaron al top 10 en sus respectivas ediciones del concurso y se posicionaron en la sétima posición, lo más cerca que ha estado Costa Rica de la corona.

Johanna Solano en su participación en Miss Universo 2011. (Darren Decker)

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Otras clasificaciones en el Miss Universo

La primera vez que nuestro país clasificó en un top del Miss Universo fue en 1954, cuando debutó en ese certamen con Marian Esquivel McKeown, quien finalizó en el octavo puesto. En 2013, Fabiana Granados avanzó al top 16 y finalizó en la posición número 12.

En 2025, Mahyla Roth sumó un nuevo top para Costa Rica. Ella clasificó al top 30 y finalizó en el puesto 16.

Otra costarricense que tuvo un gran desempeño en el Miss Universo fue Maribel Guardia. Si bien la actriz y cantante no entró a ningún grupo semifinalista que la acercara a la corona, ella se dejó el título de Miss Fotogénica, en la edición de 1978.

Natalia Carvajal deslumbró en Miss Universo 2018. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

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¿Logrará la costarricense Mariale Acosta hacer historia este martes en la final de Miss Universo 2026?

La herediana es la abanderada costarricense en la competencia internacional que este año se celebra en Puerto Rico.