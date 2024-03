Rafa Pérez se dio cuenta de la imitación que le hacen en Pelando el ojo y así reaccionó

Rafa Pérez es uno de los presentadores del programa Giros, de Repretel. (Instagram)

El presentador de Repretel, Rafa Pérez, dijo este martes todo lo que piensa de la imitación que le hacen en el programa Pelando el ojo y de la que hasta hace muy poco él se enteró.

Según Rafa, fue un vecino quien le contó que en el programa de humor de radio Monumental lo estaban imitando y él no se quedó con la curiosidad de saber cómo lo hacían y al final, quedó impresionado.

“Me dio risa y me impresionó”, dijo Pérez al hablar del tema porque este martes mientras iba manejando “se escuchó” por primera vez en vivo.

“De pura casualidad me estoy trasladando de un lugar a otro, pongo la radio y me escucho. O sea, no tienen idea. A mí me pareció muy similar y me impresionó porque uno viene manejando y de pronto se escucha en Pelando el ojo”, afirmó.

Rafa confesó que se divirtió mucho y se rió bastante cuando se escuchó, eso sí, hasta ahora no conoce al talentoso detrás de su imitación.

Así se escucha el "Rafa Pérez" de Pelando el ojo

Aunque él no lo conoce, La Teja sí, pues ya se lo habíamos presentado y se trata de José Ricardo Carballo, uno de los tres nuevos imitadores que se unieron en octubre al elenco del programa dirigido por Norval Calvo.

Carballo es periodista y escritor, y supo sobre su habilidad para imitar a los 15 años –tiene 40– pero fue hasta el 2016 cuando se atrevió a hacer más masivo su talento al abrirse un canal en YouTube.

José Ricardo Carballo es el imitador de Rafa Pérez en Pelando el ojo. (Cortesía)

Según había dicho, él imita hasta 300 voces distintas, y ahora sabemos que en ese gran repertorio está la del rostro matutino de canal 6.