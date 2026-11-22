El cantante Gabriel Ramírez, artísticamente conocido como Ramzi, se dio a conocer por el programa Tu cara me suena de Teletica. (Instagram/Instagram)

El cantante nacional Ramzi vivió uno de los momentos más duros de su vida mientras cumplía con un compromiso laboral en San Carlos, pues en plena presentación recibió una noticia que lo dejó destrozado: su perrita Missy, que llevaba 12 años con su familia, había sido atropellada.

El artista contó que su mamá y su hermana lo acompañaron al evento y que ellas ya conocían lo sucedido. De hecho, fue su mamá quien recibió la llamada en la que le informaron sobre el accidente.

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Ramzi recibió la dura noticia de la muerte de su perro en pleno concierto

Mientras el público disfrutaba de la actividad, su mamá no podía contener el llanto y él no entendía qué estaba pasando. Sin embargo, tuvo que continuar con el espectáculo y esperar hasta terminar para conocer la noticia.

“Todo el mundo estaba de fiesta, todo el mundo estaba feliz y mi mamá estaba llorando. Yo no entendía por qué. Tuve que seguir en el show y, cuando terminé, pues me dieron la noticia de que habían atropellado a la perra de nosotros”, relató entre lágrimas.

Cantante nacional Ramzi recibió la noticia de la muerte de su perro luego de terminar una presentación. (redes/Instagram)

Missy tenía 12 años de acompañar a la familia y era la guardiana de la casa. Ramzi explicó que acostumbraba dormir en el corredor, aunque tenía su propia cama dentro de la vivienda. También aclaró que la perrita solía salir por el portón de la propiedad y que fue en esas circunstancias cuando ocurrió el accidente.

“Llegó un infeliz, no la vio y la atropelló”, expresó con dolor.

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Ramzi recibió la dura noticia de la muerte de su perro en pleno concierto

Un año devastador

La situación golpeó todavía más al cantante Gabriel Ramírez porque este 2026 ha estado marcado por varias pérdidas. Ramzi recordó que el primero de enero falleció su papá a causa de un infarto y que hace menos de un mes también murió Pancho, un pez que tenía desde hacía un año junto con su pareja.

“Este año ha sido devastador. Creo que ha sido el año más difícil de toda mi vida”, confesó.

El artista aseguró que no acostumbra compartir sus tristezas ni busca generar lástima, pero necesitaba desahogarse con sus seguidores.

“Siempre he sido una persona trabajadora que echa para adelante, siempre ando tratando de ayudar a los demás”, manifestó.

Ramzi contó que hace poco murió su papá, luego su pez y ahora su perro, por lo que no ha sido un buen año para él. (redes/Instagram)

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En medio de su dolor, también aprovechó para enviar un mensaje a quienes tienen mascotas y pedirles que las disfruten y les demuestren todo su cariño.

“Si tienen a sus perritas con ustedes, chinéenlas demasiado, chiquillos, mucho. Quiéranlas mucho, denles mucho amor. Uno nunca sabe en qué momento va a pasar alguna desgracia”, expresó.

Ramzi compartió el mensaje mientras regresaba a Alajuela, después de una jornada que comenzó con las audiciones de Mentiras, el musical y continuó con su presentación en San Carlos.