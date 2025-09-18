Randall Rivera se refiere a mojada que se pegó periodista de Repretel y le pide aclarar algo

Melissa Durán no aguantaba la risa de ver a su compañera Génesis Castillo toda mojada. (Captura de video/Captura de video)

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se refirió este jueves a la mojada que se pegó una de las periodistas del noticiero de canal 6 el lunes pasado, durante una cobertura en vivo, y le pidió a la comunicadora hacer una aclaración.

El lunes, la periodista Génesis Castillo protagonizó un comentado momento en televisión nacional, luego de que un aguacero le cayera encima durante un pase en vivo del noticiero, en el que ella reportaba sobre los desfiles patrios en San Pedro de Montes de Oca.

Castillo pegó gritos durante el pase que le dio la presentadora Melissa Durán. “Estoy empapada. Tengo mucho frío”, decía la comunicadora en medio del aguacero que la hizo abandonar la transmisión que hacía.

Tres días después del singular momento, el jefe de Génesis se refirió al asunto. “Yo celebro tener periodistas como Génesis Castillo”, escribió Randall al compartir un “reel” en el que le pidió a la periodista aclarar por qué se mojó si tenía sombrilla y capa.

Randall habló sobre eso porque, dijo, a Génesis le han estado enviado paraguas a la redacción del noticiero y, al parecer, no quiere que la gente piense que en Repretel no les dan equipo para protegerse de inclemencias del tiempo como esa.

“Estoy muy agradecido por todo el apoyo que le han dado a Génesis, la periodista de Noticias Repretel que se empapó en la cobertura de los desfiles y para todos los que le mandan paraguas también; muchas gracias. Pero quiero aclarar una cosa: ‘¿Génesis, verdad que usted tiene paraguas de nosotros del canal?’”, cuestionó Rivera a la comunicadora.

Randall Rivera se refiere a mojada que se pegó periodista de Noticias Repretel

“Sí, tenemos paraguas, por supuesto. También capita. Ese día, el carro estaba un poquito lejos, pero agradezco muchísimo a las empresas que han enviado también paraguas porque uno nunca es suficiente”, respondió Castillo.

Luego, Randall subrayó lo que confirmó la periodista. “Está bien, pero sí tiene paraguas y sí tiene capa; nada más que la dejó en el carro porque no iba a llover. Y no se enfermó”, agregó el también director del programa Matices, de radio Monumental.

Génesis dijo que estaba bien y que, gracias a Dios, la mojada no le pasó factura en temas de su salud, hasta el momento.