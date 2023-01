Reapareació Brandon Toruño y habló en exclusiva de sus fotos sexuales, de política y más

Esta fue la foto de Brandon Toruño que puso a arder Twitter. Instagram: brandon_mtoruno

Unas cuantas imágenes que publicó Brandon Toruño en redes sociales, algunas que se pueden compartir y otras que no tanto, han hecho que el joven se haya convertido en tendencia en Twitter en los últimos días.

Brandon, conocido por su pasión enorme por los temas políticos volvió a dar de qué hablar, tras casi dos años alejado de todos y de todo, ahora con un look un poco más relajado; el pelo más largo, por los hombros y dedicado casi por completo a la venta de contenido explícito. También a su familia y a viajar.

El muchacho, de 25 años, asegura que sigue soñando con ser presidente o diputado y que la venta de fotos sexuales no le afectará en su carrera.

-¿Qué se había hecho?

Hace casi dos años que me retiré de las redes sociales y de la política y me dediqué a pasar más tiempo con mi familia, para mi persona, a viajar y aprender de las cosas bonitas de la vida, que muchas veces se descuidan por estar ocupados en otras cosas.

-¿Quedó empachado de la política?

Sin que me malinterpreten, diría que sí con la política partidaria que es dañina; mas no con la política en sí, que sí se ve como una forma de servir a la sociedad, es el más noble de los ejercicios. Lo que pasa es que los políticos se han encargado de hacer que la gente sienta apatía de la política.

Brandon Toruño ya no es el mismo chiquillo políticamente correcto de antes. Cortesía.

-¿Esos sueños de ser presidente o diputado siguen?

Sí, por supuesto que sí. Es necesario darse un “break” ( descanso), de repente no es mi esencia la que está mal, sino la forma en que quise dar mi idea. Quería hacerme notar y quizá cometí errores de forma porque era mucho más inmaduro de lo que ya soy, pero creo que este tiempo me ha ayudado a hacer un redescubrimiento de mi esencia y yo sigo con mi pasión por la política. Es más, le confieso que me he mordido la lengua para no opinar por lo que va pasando a nivel nacional porque sé que cualquier opinión que dé, va a causar que me llamen o me hagan entrevistas y creo que no era el momento de hacerlo.

-En estos días ha sido tendencia en Twitter, ¿cómo ha sido el cambio que ha tenido?

Sigo siendo muy cuidadoso con mi aspecto físico, pero no fue como que un día dije que iba a cambiar mi imagen, sino que se fue dando poco a poco. Lo último que hice públicamente fue participar por la candidatura a la diputación antes de las elecciones pasadas, no se dio y me retiré, quise seguir estudiando y estar dedicado a mi familia y a mi hijo y un día nada más dejé que el pelo creciera, no fue una estrategia política ni publicitaria.

Sé que la gente estaba acostumbrada a verme con saco y corbata, bien rasurado, con lenguaje formal y por eso se les ha hecho un colocho.

-¿Cómo le ha ido con la venta de contenido? ¿Tiene OnlyFans?

No, tuve un Patreon el año pasado pero perdí el acceso a esa cuenta y era medio tedioso. Además, perdí acceso a Instagram y a Twitter y quedé solo con Facebook, volví a abrirlos y me hizo gracia que con unas pocas fotos, en tendencias he estado más comentado que Bad Bunny.

El contenido lo vendo vía Sinpe móvil y la gente me contacta por Twitter o Facebook y listo. Para mí es algo normal, eso no quiere decir que tenga menos valores éticos o morales, es algo que en otros países de primer mundo está normalizado.

-¿No cree que le vaya a afectar en el futuro si aspira a algún puesto público?

No, no es incompatible con el tema de la política. He leído que dicen que de querer ser presidente, pasé a vender contenido y yo no he dejado ese sueño que tengo atrás.

Creo que Costa Rica no está adelantada como sociedad para algo así, creo más en mis capacidades, como esa de aparecer después de dos años y ser tendencia en Twitter. Tal vez figuras como Keyla Sánchez o Melissa Mora siempre están ahí, pero yo solamente regreso con pelo largo y ya hablan de mí, entonces confío en esas capacidades innatas para saberlo manejar el día de mañana. ¿Por qué no podemos hablar el día mañana de un buen ‘pack’ de propuestas cuando decida estar en política?

-¿Qué lo llevó a vender contenido?

Recuerdo que una semana antes de las primarias del 2021 de Liberación, se filtraron unas fotos mías y La Teja publicó sobre eso, también un youtuber de nombre Diego Bravo hizo un video en esa línea. Al ver que ya se había viralizado, dije que había que sacarle provecho y eso fue lo que hice, la verdad es que me va muy bien, no voy a mentir.

-¿Vive de eso?

No voy a decir cuánto gano, pero sí es una entrada muy considerable, pero no pienso vivir de eso ni de la política, me gusta emprender de muchas formas.

-¿Qué tipo de público tiene?

La mayoría son hombres que me escriben, ha habido algunas mujeres, pero no estoy tan seguro lo sean.

-¿Le piden cosas extrañas?

Bueno, las fotos de los pies ya está normalizado, pero me sorprendió que me pidieron fotos de las axilas, creo que era para ver el vello de ahí.

Brandon Toruño saca su mejor “ínglich” para darle pésame a familia real británica

Brandon Toruño ahora pasa viajando y tirándosela rico por el país. Cortesía.

-¿Se cuida de alguna manera para seguir en ese negocio?

Por supuesto, todos los cuidados que se imaginen. Desde ir al gimnasio, comer saludable y tener una mente sana, que pienso que cuando se tiene, el cuerpo lo refleja.

-¿Qué dice su familia de eso?

Aquí tengo a mi mamá escuchando y lo ve como una cuestión generacional, ella tiene 40 años y es joven, pero sabe que hay muchas diferencias entre lo que ella vivió y lo que nosotros vivimos. Lo hemos conversado, fue sorpresa para ella, pero no me juzga, me apoya hasta donde pueda. A veces no le gustan algunos comentarios pero me apoya y me ama, que es lo más importante.