Reconocida presentadora muere repentinamente a los 42 años

Celeste Wilson tenía 42 años. (People en Español/Captura)

La reconocida presentadora de televisión Celeste Wilson falleció de manera repentina a sus 42 años, según confirmó el medio People en Español.

La comunicadora había iniciado una nueva etapa profesional como presentadora en el canal WAPT, de la cadena ABC.

“La comunicadora, oriunda de Mississippi, murió de un ataque de corazón en su trabajo. Anteriormente había trabajado en la estación KARK de Arkansas, afiliada de la cadena NBC, y KNOE en Luisiana, afiliada de CBS, entre otros canales”, publicó People.

La noticia tomó por sorpresa a sus colegas y seguidores, quienes no tardaron en manifestar su pesar a través de mensajes en redes sociales. Compañeros de trabajo y personalidades de la televisión han destacado su profesionalismo, carisma y pasión por la comunicación, cualidades que la convirtieron en una figura querida por la audiencia.

El fallecimiento de Wilson ha dejado un vacío en el mundo televisivo.