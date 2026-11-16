Dennis Zúñiga tomó un rumbo muy distinto al de la televisión. A él se le recuerda porque debutó en la pantalla siendo un niño en el recordado programa infantil RG Elementos, que se transmitió en canal 7 hasta mayo de 2016.

Dennis Zúñiga durante sus tiempos como presentador de RG Elementos. (Instagram/Instagram)

A sus 32 años, de esos tiempos solo le queda el recuerdo, pues cambió las cámaras por un trabajo de oficina en una reconocida empresa internacional, aunque está con la espinita de buscar un regreso.

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El expresentador conversó con La Teja hace unos días sobre qué ha sido de su vida y las razones detrás de su salida de la tele. En esa conversación, reveló su interés por hacer algo en la televisión o en plataformas.

De RG Elementos a trabajar en IBM

Entró a RG Elementos cuando tenía 11 años y dejó el programa meses antes de cumplir los 18. En ese momento sintió que necesitaba cerrar esa etapa para descubrir quién era fuera de las cámaras, según nos dijo.

“Ya ocupaba empezar ese proceso de autodescubrimiento yo solo, en calma y no en la tele. Quería tener ese espacio para mí y darme cuenta, como dice uno popularmente, quién es uno. Creo que fue una mezcla de la edad y de que ya necesitaba empezar ese proceso de autodescubrimiento”, recordó sobre su salida del programa en 2011.

Dennis Zúñiga tiene 32 años y está fuera de la televisión desde hace 15. (Instagram/Instagram)

Su “apagón” de cámaras no implicó su salida definitiva de la TV. Al tiempo, regresó a Teletica convertido en periodista y trabajó en programas como El último pasajero, el reality Baila Fanta y el popular Dancing with the Stars. Fue creador de contenidos para esos espacios.

Sin embargo, tras años de relación con el canal del trencito, Dennis le puso un alto a su trabajo en los medios y cambió el rumbo. Según nos contó, después se hizo licenciado en Comportamiento Organizacional y eso lo llevó al mundo empresarial.

El vecino de Curridabat lleva 10 años trabajando en IBM en funciones relacionadas con recursos humanos, manejo de proyectos y servicio al cliente; de hecho, tiene un equipo a su cargo.

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“Ha sido bastante interesante porque, cuando salí de tele, pensé: ‘¿y ahora cómo me puedo desarrollar y cómo puedo poner en práctica este otro aprendizaje que tengo?’. Es muy bonito porque, hasta el día de hoy, pongo en práctica la parte de comunicación: liderar gente, presentar ideas y proyectos, hablar con clientes y presentar propuestas.

“Este es un trabajo de horario de oficina, más estructurado, entonces ha sido bastante interesante. En 10 años he tenido como cinco puestos, así que he tenido chance de explorar y crecer”, contó sobre desempeñarse en esa otra área.

Dennis Zúñiga tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes figuras de la televisión internacional durante su paso por RG Elementos. En la foto, entrevista a Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8. (Instagram/Instagram)

Una idea le despertó las ganas de volver a la televisión

A pesar de que lleva años alejado de la tele, ese medio no ha salido de su corazón; de hecho, compara aquella experiencia con un primer amor.

“La tele siempre me va a gustar un montón. Es como cuando uno habla del primer amor. Para mí, el primer amor fue la tele y los primeros amores nunca se olvidan. Ese amor siempre va a tener un espacio superespecial”, reconoció.

Hace cerca de un mes y medio, ese viejísimo amor le volvió a provocar mariposas en el estómago. Varios excompañeros del programa se reunieron para grabar unos “clips” para redes y eso le despertó el interés por volver.

“Para ser sincero, eso (la invitación) me volvió a encender una espinita. En su momento, cuando salí de RG, me sentía muy presionado con muchas cosas, también era muy pequeño y creo que no contaba con las herramientas de salud mental que tengo ahora. Pero ya un poco más grande, me volvió a encender las ganas”, contó.

Incluso nos dijo el tipo de programa al que le está poniendo el ojo. “Me encantaría tener la oportunidad de hacer un programa de entrevistas o pódcast y entrevistar a personas”, confesó.

La inquietud es tal que está pensando en hacer alguna propuesta y comenzar a tocar puertas y hasta no descarta aceptar una eventual participación en algún formato de Teletica para retornar a la tele.

Dennis Zúñiga conserva algunos recuerdos muy especiales de su trabajo en Teletica. (Instagram/Instagram)

A esa televisora él le guarda un cariño especial, porque ahí pasó casi 10 años entre su etapa como presentador y la de detrás de cámaras.

“Ellos (en Teletica) me vieron siendo un chiquito de escuela y colegio y después como profesional. Todavía hay muchas personas a las que les guardo bastante cariño, porque fueron mentores y profesores”, destacó.

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El deporte y su vida personal

A todo eso que pasa en su vida actual se le suma una de sus grandes aficiones: el ejercicio. Comenzó en el mundo del crossfit y, desde hace casi un año, ha incursionado también en el atletismo.

“En el colegio era malísimo para los deportes y ahora me he dado cuenta de que no soy tan malo como pensaba. Empecé haciendo crossfit. El mundo del gimnasio no me gustaba mucho porque soy muy disperso y las rutinas muy cuadradas me aburren”, afirmó.

De su vida personal, el expresentador también nos habló. Sigue soltero, sin hijos y hace dos años y medio se independizó. Es una etapa que está disfrutando muchísimo y sin prisas por encontrar pareja.

Dennis Zúñiga lleva casi dos años corriendo e incluso se está preparando para hacer su primera media maratón. (Instagram/Instagram)

“Aprendí mucho a disfrutar mi espacio y no me siento mal (por estar soltero). Si en algún momento llega la persona ideal y adecuada, con la que los dos nos complementemos, pues bienvenida sea, pero por el momento estoy solo”, aseguró.