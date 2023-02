¿Recuerda a José Acuña, expareja de Víctor Carvajal? ¡Vieras todo lo que nos contó!

José Acuña ya está mejorcito de su columna y ya camina sin ayuda de un bastón o andadera. Cortesía

Hace bastante tiempo le habíamos perdido el rastro a José Acuña, expareja del presentador Víctor Carvajal.

Desde que el “copetudo” fue despedido de Teletica y se fue a vivir a Estados Unidos, en el 2021, no volvimos a saber mucho del patólogo con el que convivió por más de 20 años.

Hace unos días nos encontramos a José, quien ya no anda en silla de ruedas ni apoyado a una andadera, como lo veíamos siempre que compartía con Víctor en alguna actividad y vieras todo lo que nos contó...

- ¿Cómo sigue de salud?

Afectadito. Ahorita estoy esperando, porque precisamente me llamaron del hospital porque seguramente el 27 de marzo me internan para una nueva operación. Esta sería la operación número 16.

- ¿Cómo fue que ocurrió su accidente hace casi ocho años?

Tuve un accidente de tránsito el 2 de setiembre de 2015 viniendo de Golfito, ahí por la zona de Tárcoles. El hombre que llevé como chofer designado se durmió. Veníamos de hacer un sepelio en Golfito.

- ¿Pero el carro volcó o chocó contra otro carro?

Sí, nos fuimos contra un paredón, la camioneta volcó y rodamos por una cuneta de esas grandes y chocamos contra la entrada de una finca, ahí quedamos. El chofer resultó totalmente ileso y yo me llevé toda la parte fea, tuve una fractura en la columna de la L3, aplastamiento de la L4 y la L5 se corrió para un lado y la L6 para el otro.

Aunque el accidente fue en setiembre, hasta en abril del año siguiente me operaron, tuve que estar todo ese tiempo inmovilizado por el peligro del desplazamiento de las vértebras. En la primera cirugía me pusieron tornillos con platina y esa misma semana hice una emergencia quirúrgica.

- ¿Qué pasó?

Tuvieron que pasarme de nuevo al quirófano, porque se me desprendió un tornillo, me quebró la vértebra y huesos de la vértebra cayeron en la cavidad de la médula y me rompió la duramadre y se me regó el líquido cefalorraquídeo y ruptura de la duramadre fue transversal y me mandaron para la casa en silla de ruedas, porque no podía caminar, por eso me vieron mucho tiempo que anduve en silla de ruedas.

Cuando Víctor Carvajal participó en Dancing with the Stars su expareja siempre lo iba a ver pese a su condición. Archivo

- Pero ya se ve mucho mejor y caminando...

Yo solo me puse, a ver cómo podía caminar, en ese momento me guindaba del cuello de Víctor y de la enfermera que Víctor me tenía y no sé después de cuántos intentos pude dar los primeros pasos. Yo me lo propuse y lo logré.

Pero igual he venido en desmejora, tanto que en el 2017 estuve un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos con pérdida de conocimiento y todo. De hecho, le dijeron a Víctor que alistara todo porque ya la ciencia era poco lo que podía hacer por mí. De la unidad de críticos me sacaron porque tenía contaminado el salón, porque yo tiraba mucha pus y estaba fétido, muy hediondo, y me pasaron a aislados. Ahí un enfermero empezó a tratar con otra técnica el administrarme el antibiótico y logró sacarme, gracias a Dios.

- ¿Y por qué lo han operado tantas veces?

Porque me han quitado tornillos, me han puesto. Una vez me pusieron ocho, como en la tercera operación me aumentaron a 26 tornillos, entonces, yo tenía totalmente instrumentada toda la columna. Y la vértebra lumbar L4 me la tuvieron que sustituir por una vértebra artificial, tuve que hacérmelo por fuera. Ha sido duro, muy duro, pero ahí vamos.

Mariano o Nene, como le dice de cariño, es el perrito que le hace compañía al patólogo luego de separarse del expresentador. Cortesía

- ¿Y por qué lo operaran de nuevo en marzo?

Porque ando afuera, casi a flor de piel, dos tornillos y me toca los nervios y me dan unos dolores impresionantes que me dejan postrado totalmente. Aún así yo me fajo y trato de salir, de no quedarme porque la cama mata.

Sí me afectó muchísimo que en el momento en que más lo necesitaba, después de la cirugía número 14, diay se dio el infortunio que Víctor me dejara solo, hasta la familia estuvo un poco alejada y pasé como 10 días de no querer hacer absolutamente nada, pero un día me arriesgué, fui donde la vecina y ahí me desmayé. He pasado épocas muy, muy duras.

La soledad me ha marcado muchísimo, pero trato de seguir adelante. Ya no vivo en la casa de Coronado donde vivía con Víctor, me pasé cerca de donde mi hermana para que ella y mi sobrina me ayuden.

- ¿Cómo ha sobrevivido económicamente?

Vivo una de una pensión por invalidez, pero usted sabe que las pensiones son así de que si se almuerza, no cena. Además, hago de todo, si me llaman a hacer un Uber, voy, lo que yo vea que me deja un poquito de ganancia lo compro y revendo, ahí voy para adelante.

Víctor se casó con el estadounidense Deon, en julio del año pasado, pero al parecer ya no están juntos. Cortesía

- ¿Ya tiene pareja?

Solo. No he vuelto a tener pareja.

-¿Se ha vuelto a comunicar con Víctor?

Sí, de hecho siempre nos pasamos mensajeando. Cuando murió Yesenia Artavia (la actriz) le mandé un mensaje porque ellos habían sido compañeros de tablas en el Lucho Barahona y ahora que murió Álvaro Marenco (actor), como nosotros teníamos mucha cercanía con doña Roxana Campos (esposa de Marenco) habíamos hecho una bonita amistad con Álvaro. El día del Amor y la Amistad le mandé un mensajito y me lo respondió, tenemos buena comunicación.

- ¿Cómo se encuentra él allá en Estados Unidos?

Él está muy bien, recién se mudó a un apartamento nuevo, vivía con la hermana, pero ya no, se fue a vivir solo.

Víctor Carvajal se encargó de toda la decoración de su boda. Cortesía.

- ¿Qué pasó con el esposo? ¿Ya no están juntos?

No, no, casi nunca vivieron. Fracasó en el intento.

-Entonces, ¿Víctor está soltero de nuevo?

Sí, pero de ese tema solo él puede hablar.

- ¿Y existe la posibilidad que usted se vaya para allá con él?

Él me dijo que le sacara los papeles a Nene, el perrito, y que me fuera a estar allá un tiempo, pero como viene lo de esta nueva cirugía... pero nosotros sí tenemos el canal abierto y seguimos bien.

- Es decir, ¿Víctor no tiene pensando regresar todavía?

No, no tiene planeado regresar, dice que no tiene intenciones de regresar a Costa Rica, de momento.