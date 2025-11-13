Repretel activa alerta roja por horrible situación que les está pasando

Repretel activó una alerta roja en las últimas horas por una grave situación que afecta su imagen y la de varias de sus figuras. La televisora pidió prudencia y cuidado al público ante la creación de perfiles y publicaciones falsas en redes sociales.

En un comunicado publicado en sus plataformas, el canal de La Uruca explicó que ha detectado la circulación de cuentas falsas que, mediante el uso de imágenes, nombres y videos de sus programas y presentadores, e incluso con herramientas de inteligencia artificial, intentan engañar o estafar a las personas.

Repretel alertó que algunos de los nombres de algunos de sus programas o figuras están siendo usados indebidamente para cometer estafas o engañar a la gente. Fotografía: Archivo LT. (redes/Captura de video)

Repretel aclara que no realiza inversiones, ni pide datos personales

Repretel aclaró que no participa en ningún tipo de negocio, inversión, ni gestión de dinero. Además, la televisora enfatizó que no solicita datos personales, transferencias bancarias, ni ofrece inversiones de ninguna clase.

La empresa recordó que toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de los canales institucionales del Grupo Repretel, el cual también es propietario de Central de Radios.

Central de Radios también es de Grupo Repretel por lo que también los ciberdelincuentes pueden usar ese nombre para cometer sus fechorías. Fotografía: Jorge Castillo. (Jorge Castillo)

Repretel pide reportar perfiles sospechosos

Finalmente, la televisora pidió al público mantenerse alerta y reportar cualquier comunicación o contenido sospechoso que utilice indebidamente la imagen del canal o de sus talentos.

