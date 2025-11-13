Repretel activa alerta roja por horrible situación que les está pasando

Repretel activó una alerta roja en las últimas horas por una grave situación que afecta su imagen y la de varias de sus figuras. La televisora pidió prudencia y cuidado al público ante la creación de perfiles y publicaciones falsas en redes sociales.
En un comunicado publicado en sus plataformas, el canal de La Uruca explicó que ha detectado la circulación de cuentas falsas que, mediante el uso de imágenes, nombres y videos de sus programas y presentadores, e incluso con herramientas de inteligencia artificial, intentan engañar o estafar a las personas.
Repretel aclara que no realiza inversiones, ni pide datos personales
Repretel aclaró que no participa en ningún tipo de negocio, inversión, ni gestión de dinero. Además, la televisora enfatizó que no solicita datos personales, transferencias bancarias, ni ofrece inversiones de ninguna clase.
La empresa recordó que toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de los canales institucionales del Grupo Repretel, el cual también es propietario de Central de Radios.
Repretel pide reportar perfiles sospechosos
Finalmente, la televisora pidió al público mantenerse alerta y reportar cualquier comunicación o contenido sospechoso que utilice indebidamente la imagen del canal o de sus talentos.
