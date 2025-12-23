Repretel confirma decisión que tomó con el Tope Nacional: ¿canal 6 lo transmitirá?

Repretel confirmó a La Teja la decisión que tomó con el Tope Nacional, evento que este año, por primera vez, se realizará desde San Ramón de Alajuela y no desde Cartago, como se había previsto inicialmente.

El año pasado Repretel sí transmitió el Tope Nacional desde Montes de Oca. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Ante consulta de este medio, la televisora comunicó que no transmitirá el desfile equino, que celebra el Día Nacional del Caballista en Costa Rica, este viernes 26 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, desde el cantón manudo.

“Lamentablemente este año no vamos a transmitir el tope de San Ramón”, respondió Diana Rosa, productora general de Repretel.

¿Por qué Repretel decidió no transmitir el Tope?

Rosa explicó que la empresa tomó esta decisión debido a que está enfocando sus esfuerzos en otras transmisiones de fin y principio de año.

“Para este año, se tomó la decisión de concentrar los esfuerzos en nuestras principales transmisiones de fin y principio de año, entre ellas Toros del 6, la promoción ‘Repretel te premia’, así como la producción de los 90 minutos por la vida, un proyecto muy especial que hacemos con muchísimo compromiso y cariño”, continuó Rosa.

Agenda cargada de transmisiones en canal 6

La primera gran transmisión de cierre de año de Repretel fue el pasado 13 de diciembre, con el Festival de la Luz.

Repretel tiene todo listo para iniciar con las transmisiones de sus corridas de toros. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Las próximas emisiones arrancan este 25 de diciembre, con las tradicionales corridas de toros desde Pedregal, uno de los programas más fuertes de la televisora en esta época.

Sí lo transmitieron en 2024

El año pasado, cuando el Tope Nacional se realizó por primera vez fuera de San José —en Montes de Oca—, Repretel sí transmitió el desfile por canal 6, a diferencia de lo que ocurrirá este 2025.

Canal 7 será la única señal abierta

Con la decisión de Repretel, el único canal de televisión abierta por el que se podrá ver el Tope Nacional será Teletica, canal 7.