Teletica anuncia a los presentadores que escogió para su transmisión del Tope Nacional

Teletica confirmó este martes a las seis figuras que eligió para su transmisión del Tope Nacional, el próximo viernes 26 de diciembre, evento que por primera vez se realizará en San Ramón de Alajuela.

En un comunicado de prensa, canal 7 dio a conocer los detalles de esta cobertura especial y destacó los rostros que estarán al frente de sus cámaras durante el tradicional desfile equino.

Mauricio Hoffmann, María Fernanda León, Bismarck Méndez y Montserrat del Castillo serán parte del equipo de transmisión del Tope Nacional. Fotografía: Instagram De boca en boca. (Capturas)

A qué hora y por dónde ver el Tope Nacional

El desfile equino se podrá ver por canal 7 a partir de la 1 p. m. y hasta las 3 p. m., y las incidencias del evento estarán a cargo de los presentadores de De boca en boca.

Los encargados de llevar el Tope Nacional a los hogares serán Montserrat del Castillo, María Fernanda León, Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez.

A ellos se suman la periodista de Buen día, Katherine Ortega, y la experta en caballos Paula Sandí, quien aportará el análisis especializado durante la transmisión.

Teletica destaca el valor cultural del evento

“El Día del Caballista Nacional, que se conmemora el viernes 26 de diciembre, será celebrado por Teletica con la transmisión del tradicional Tope, reafirmando su compromiso histórico con la difusión y preservación de las tradiciones que forman parte del legado cultural costarricense”, indicó Teletica.

La televisora también recordó que en 2024, primer año en el que el tope no se realizó en San José, el evento fue transmitido desde Montes de Oca.

“El Tope no solo promueve la tradición, sino que también destaca por su componente social y recreativo”, agregó la empresa de Sabana Oeste.

Katherine Ortega también se suma a la transmisión del Tope Nacional de Teletica. También estará en la del Desfile de las Rosas. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

Tarima, música en vivo y fiesta posterior

Canal 7 informó que su tarima estará ubicada frente a la parroquia de San Ramón Nonato y que la oferta musical será en vivo.

Entre los artistas confirmados están Buena Calle, así como los cantantes Gabriel Morúa, Armando Infante y Cinthia Arévalo.

“Además, por primera vez, el evento incorporará una fiesta post-recorrido, con artistas nacionales, DJ, rifas y actividades recreativas para todos los asistentes”, señalaron.

Cabe recordar que el Tope Nacional originalmente se iba a realizar en Cartago, pero fue cancelado y luego trasladado a este cantón de Alajuela.

Teletica también alista su transmisión del Desfile de las Rosas

Hace unos días, Teletica dio a conocer los detalles de su cobertura del Desfile de las Rosas, así como las figuras que estarán al frente de esta tradicional transmisión internacional.

La empresa confirmó que Elías Alvarado será el único enviado especial y tendrá la cobertura directa desde Pasadena, California, sede del famoso Rose Parade.

El periodista de Telenoticias realizará enlaces en vivo, entrevistas y reportajes especiales sobre las carrozas y curiosidades del desfile.

Equipo en Costa Rica y análisis especializado

Desde Teletica, participarán Jennifer Segura (Buen día), Juan Carlos Zumbado (Más que noticias) y Mariela Montero (7 Días y Los Doctores).

“El desfile va a tener la particularidad, igual que el año pasado, de que el hilo conductor lo van a dar los presentadores, quienes estarán narrando lo que se observa a través del enlace internacional que nos envía la cadena”, explicó Giselle Camacho, productora de la transmisión.

Elías Alvarado repetirá como presentador destacado de Teletica en el Desfile de las Rosas. Fotografía: Cortesía Elías Alvarado. (redes/Instagram)

Además, Katherine Ortega estará a cargo de los reportes desde redes sociales, mientras que el análisis especializado recaerá en Cristina Alpízar, experta en decoración floral, y Ernesto Gallardo, especialista en bandas y música.

La transmisión del Desfile de las Rosas por canal 7 iniciará a las 8 a. m. del jueves 1 de enero.