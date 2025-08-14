Repretel despide a Ítalo Marenco: estos son los momentos que nadie olvidará

Ítalo Marenco hizo reír a muchos. (Cortesía Repretel /Cortesía Repretel)

Tras años de risas, entrevistas y momentos inolvidables frente a las cámaras, Ítalo Marenco se despidió este jueves de Repretel. Durante su paso por la televisión nacional, el presentador dejó huella con situaciones que marcaron a la audiencia y que ahora revivieron tras su renuncia.

Al final del programa, el canal presentó un recuento de sus momentos más épicos. Entre ellos cuando cubría una campaña de vacunas durante la pandemia, el comunicador vio a una señora y pensó que la acompañaba su hijo. Sin embargo, resultó que era su pareja, pero él, sin darse cuenta, dijo “hijo” y metió las de andar, comentando entre risas: “Ah, pero es que es un esposo joven y guapo también”.

Otro recuerdo memorable fue cuando transmitían en el área verde del canal, junto a la carretera, y Marenco se tiraba a la calle a saludar a los conductores, incluso pidiéndoles que le hicieran “ride”.

También se recordó el día en que un emprendedor llegó al programa con un chile muy picante, se lo comió de una cucharada y terminó enchiladísimo frente a las cámaras.

Uno de los momentos más comentados fue cuando jugó con pólvora en el set y provocó un humo tan intenso que se activaron las alarmas del canal.

“No fue mi culpa, yo nada más encendí una candela y saqué a todo el mundo”, dijo entre risas.

El recuento incluyó otras situaciones divertidas, como cuando asustaba a sus compañeros mientras hacían promociones, cuando recibió un golpe en la cabeza al intentar romper una tabla en una clase de taekwondo, y el día que un perrito lo mordió en pleno programa en vivo.

Así fue la despedida de Ítalo Marenco

Todos estos momentos, junto a muchos más, marcaron su paso por Repretel y quedarán como recuerdos imborrables para la audiencia.