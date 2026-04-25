Farándula

Repretel sorprende con el regreso de querido personaje

El regreso se dio este sábado en la transmisión de Repretel del tope nacional de la Expo San Carlos 2026

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Por Manuel Herrera

Repretel dio de qué hablar este sábado al traer de vuelta a su pantalla a una de sus figuras más queridas: Édgar Cartín, recordado por su personaje El Galán.

El personaje reapareció en canal 6 durante la transmisión del tope nacional de la Expo San Carlos, que se realizó la tarde de este sábado y que emitió la televisora.

Repretel
El Galán regresó a Repretel este sábado. (Instagran/Instagram)

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Un regreso esperado

Cartín había renunciado a Repretel en mayo del 2023, tras 14 años en la empresa, dejando atrás una etapa en la que se ganó el cariño del público.

En el 2025, la televisora lo contactó nuevamente para integrarse al elenco de Toros del 6, durante la temporada 2025-2026.

Sin embargo, aunque grabó cápsulas y promocionales, no pudo participar de lleno en las transmisiones debido a una situación de salud.

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Finalmente volvió a la pantalla

Casi cinco meses después, su esperado regreso se concretó en esta transmisión especial, lo que despertó la nostalgia de muchos televidentes.

Desde su salida de Repretel, el comunicador también ha tenido presencia en otros espacios televisivos, como El Chinamo, De boca en boca y ¡Qué buena tarde! de Teletica, además de participar en transmisiones de toros en Multimedios.

El Galán Édgar Cartín
Él Galán se hizo muy famoso en Las Historias de Repretel. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Se quedará en canal 6?

Ahora surge la gran pregunta: ¿volverá El Galán de forma permanente a Repretel?

El personaje, que se hizo famoso en el entonces Informe 11: Las Historias (hoy Las Historias), sigue siendo uno de los más recordados por el público.

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Por ahora no hay confirmación oficial, pero su aparición ya ilusiona a muchos.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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