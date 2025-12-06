Repretel y Teletica listas para competir en su primera transmisión navideña del 2025

Las dos principales televisoras del país: Repretel y Teletica están listas para competir en su primera transmisión navideña de la temporada 2025.

Este sábado 6 de diciembre, los canales 6 y 7 emitirán en vivo la segunda edición del festival navideño Alajuela Brilla, desde la provincia manuda.

LEA MÁS: Repretel estrenará este 2025 transmisión navideña en la que Teletica debutó el año pasado

Teletica ya tiene experiencia en esa transmisión, pues la llevó a la tele el año pasado en su debut por las principales calles alajuelenses. Repretel, por su parte, debutará en esa actividad.

El festival Alajuela Brilla se realizará por segundo año en esa provincia. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Así será la transmisión por Repretel canal 6

La señal de canal 6 arrancará a las 5 de la tarde, una hora antes del inicio del desfile, que funciona como una versión del Festival de la Luz, pero bajo otro nombre.

El equipo encargado en Repretel estará conformado por Maricrís Rodríguez; el director de Deportes Repretel, Pablo Guzmán; así como Katherinne González (de Pelando el ojo), Alejandro Coto (de Giros) y Davis Núñez (exparticipante de La dulce vida).

Alejandro Coto será parte del equipo de transmisión de canal 6 del festival Alajuela Brilla. Fotografía: Instagram Alejandro Coto. (Cortesía Alejandro Coto/Cortesía Alejandro Coto)

LEA MÁS: Teletica se le planta a Repretel con este elenco para transmisión del “festival de la luz” de Alajuela

Teletica canal 7 arrancará a las 5:30 p. m.

En el caso de canal 7, la transmisión comenzará a las 5:30 p. m. con un grupo de presentadores que estará encargado de llevar todos los detalles del desfile.

El equipo de Teletica lo integran: Jennifer Segura, María Fernanda León, Rubén McAdam y María Jesús Rodríguez.

Jennifer Segura, María Jesús Rodríguez, María Fernanda León y Rubén McAdam estarán en la transmisión de canal 7 del festival Alajuela Brilla. Fotografía: Teletica. (Captura de video/Captura de video)

Bandas y carrozas confirmadas

El desfile Alajuela Brilla contará con la participación de 13 bandas musicales y 7 carrozas, que serán parte del recorrido por las principales calles de la provincia.

LEA MÁS: Teletica da detalles del especial de Karol G que transmitirá en exclusiva este 7 de diciembre