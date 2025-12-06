Farándula

Repretel y Teletica listas para competir en su primera transmisión navideña del 2025

Canales 6 y 7 emitirán este sábado en vivo el festival navideño Alajuela Brilla, desde la provincia manuda

Por Manuel Herrera

Las dos principales televisoras del país: Repretel y Teletica están listas para competir en su primera transmisión navideña de la temporada 2025.

Este sábado 6 de diciembre, los canales 6 y 7 emitirán en vivo la segunda edición del festival navideño Alajuela Brilla, desde la provincia manuda.

Teletica ya tiene experiencia en esa transmisión, pues la llevó a la tele el año pasado en su debut por las principales calles alajuelenses. Repretel, por su parte, debutará en esa actividad.

mariscales de Alajuela Brilla será el equipo de Fútbol Femenino de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) “Las Leonas”, con la participación de 11 destacadas bandas de marching de renombre nacional además de las carrozas
El festival Alajuela Brilla se realizará por segundo año en esa provincia. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Así será la transmisión por Repretel canal 6

La señal de canal 6 arrancará a las 5 de la tarde, una hora antes del inicio del desfile, que funciona como una versión del Festival de la Luz, pero bajo otro nombre.

El equipo encargado en Repretel estará conformado por Maricrís Rodríguez; el director de Deportes Repretel, Pablo Guzmán; así como Katherinne González (de Pelando el ojo), Alejandro Coto (de Giros) y Davis Núñez (exparticipante de La dulce vida).

Alejandro Coto
Alejandro Coto será parte del equipo de transmisión de canal 6 del festival Alajuela Brilla. Fotografía: Instagram Alejandro Coto. (Cortesía Alejandro Coto/Cortesía Alejandro Coto)

Teletica canal 7 arrancará a las 5:30 p. m.

En el caso de canal 7, la transmisión comenzará a las 5:30 p. m. con un grupo de presentadores que estará encargado de llevar todos los detalles del desfile.

El equipo de Teletica lo integran: Jennifer Segura, María Fernanda León, Rubén McAdam y María Jesús Rodríguez.

Alajuela Brilla
Jennifer Segura, María Jesús Rodríguez, María Fernanda León y Rubén McAdam estarán en la transmisión de canal 7 del festival Alajuela Brilla. Fotografía: Teletica. (Captura de video/Captura de video)

Bandas y carrozas confirmadas

El desfile Alajuela Brilla contará con la participación de 13 bandas musicales y 7 carrozas, que serán parte del recorrido por las principales calles de la provincia.

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

