Revelan nuevos detalles sobre el delicado estado de salud de Bonnie Tyler

La salud de la cantante Bonnie Tyler ha generado preocupación entre sus seguidores luego de que diversos medios internacionales informaran sobre las complicaciones médicas que enfrenta tras una cirugía intestinal de emergencia realizada en Portugal.

De acuerdo con los reportes, la artista de 74 años, acudió a un centro médico debido a fuertes dolores abdominales relacionados con un apéndice reventado.

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Aunque inicialmente fue intervenida para solucionar el problema, su estado habría empeorado después de la operación.

Bonnie Tyler tiene 74 años. (SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP)

Complicaciones tras la cirugía

La cantante fue inducida a un coma como parte del proceso médico para facilitar su recuperación tras la intervención quirúrgica. Sin embargo, los reportes más recientes apuntan a que la evolución no ha sido favorable.

El diario Mirror aseguró que la intérprete habría sufrido un paro cardíaco mientras el equipo médico intentaba retirarla del coma inducido.

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Además, el medio digital economista.es informó que la artista permanece en la unidad de cuidados intensivos mientras continúa bajo supervisión médica.

Fans siguen atentos a su evolución

Muchos usuarios recordaron la extensa trayectoria musical de la artista y destacaron el impacto que tuvo en la industria musical gracias a su inconfundible voz y a canciones que marcaron varias generaciones.

La artista es recordada por sus grandes éxitos. musicales. EFE/Emilio Naranjo (Emilio Naranjo)

La intérprete alcanzó fama internacional con temas como “Total Eclipse of the Heart”, “Making Love” e “If You Were a Woman”, producciones que continúan siendo referentes dentro del rock y el pop clásico.

La noticia sobre su delicado estado de salud ha causado impacto entre admiradores de distintas partes del mundo, especialmente porque la cantante continúa siendo considerada una figura emblemática de la música de los años 80.