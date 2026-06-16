Revival Fest 2026 reunirá figuras del reggae en una jornada cargada de música, cultura y buenas vibras

El evento será el 20 de junio. Cortesía (costes/captura)

Si usted es amante del reggae, vaya sacando espacio en su agenda porque uno de los festivales más esperados del género ya tiene fecha confirmada en Costa Rica.

La productora Bad Monkey Live Concerts anunció la realización del Revival Fest 2026, un evento que reunirá a importantes exponentes internacionales y nacionales del reggae el próximo sábado 20 de junio en el Nebula Center, ubicado en La Aurora de Heredia.

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La actividad arrancará a las 5 p.m. y promete una experiencia cargada de música, cultura y la energía característica del movimiento reggae.

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Entre los artistas más esperados destaca Protoje, quien llegará acompañado de The Indiggnation Band. El músico jamaicano es considerado una de las figuras más importantes del reggae moderno y uno de los principales impulsores del movimiento conocido como reggae revival.

Otro de los nombres fuertes del cartel es Jesse Royal, artista nominado en dos ocasiones a los premios Grammy y reconocido como una de las voces más influyentes del reggae actual.

La organización también confirmó la participación de otros artistas internacionales y nacionales que forman parte de la escena reggae y sound system, entre ellos Blackdali, Junior Natural, Shel Dixon, Docta Rythm y Luiz Dubs.

Según los organizadores, el festival busca ofrecer una experiencia completa para los seguidores del género, con una producción enfocada en la comodidad del público y un espacio adecuado para disfrutar de los conciertos.

Las entradas para Revival Fest 2026 ya están disponibles y tienen precios desde los ¢20.000.

La organización recomienda a los interesados mantenerse atentos a las redes sociales de Tiquicia Irie, donde se estará compartiendo información adicional sobre horarios, accesos y detalles del evento.

Con un cartel que reúne a algunos de los nombres más destacados del reggae internacional, Revival Fest 2026 aspira a convertirse en una de las principales citas musicales del año para los seguidores del género en Costa Rica.