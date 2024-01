Rodolfo Masís: el fiebre de los deportes a quien TikTok impulsó a la televisión

Rodolfo Masís trabajó en el 2022 con la Concacaf por el Mundial de Catar. (Cortesía)

A los ocho años, Rodolfo Masís ya jugaba con su hermano a ser presentador de noticias; eso sí, él era el encargado del segmento deportivo.

Desde muy temprano, el josefino, hoy de 24 años, dio señales de que sería periodista y que los deportes iban a ser su área de cobertura.

Masís recuerda como si fuera ayer cuando se metía al cuarto de un tío a narrar partidos de fútbol, deporte del que es un gran apasionado, gracias a su papá y a su abuelito.

Conservó el norte profesional que evidenció de niño, estudió Periodismo, se especializó en deportes y con el auge de las redes sociales “reclamó” su espacio en el medio.

En TikTok amasó una gran comunidad de seguidores que se fue abultando con el tiempo, seducidos por su contenido de noticias del fútbol, lo que le fue dando nombre hasta impulsarlo a la televisión nacional.

Rodolfo Masís a los ocho años jugando a ser presentador de la sección deportiva de un noticiero de televisión. (Cortesía)

El programa Tercer Tiempo en el canal ¡Opa! (que presenta con Hernán Medford y Merlyn Villarreal) es ahora su casa y aunque sigue más activo que nunca en TikTok celebra su cometido. Este es Rodolfo Masís.

-¿Cómo es Rodolfo?

Una persona tranquila y muy de familia. Me gusta estar en mi casa, tengo a mis amigos, pero me gusta el tiempo en casa, el tiempo solo. Soy una persona muy esforzada y me empeño mucho en mis cosas. Soy muy trabajador y me considero humilde.

-¿Cómo salta a la televisión?

Empecé a los 18 años con don Everardo Herrera en la radio. Trabajaba la mitad del tiempo en una cafetería y la otra en la radio, y así fui teniendo oportunidades en varios medios porque soy una persona que toca muchas puertas. En la pandemia, mi familia me dio la idea de subir videos en TikTok sobre deporte y comencé a hacer contenidos y gracias a ese trabajo un día me llamaron de ¡Gente Opa!, y me ofrecieron este proyecto con Hernán (Medford).

Se salió del canasto Más que fútbol Buen músculo Rodolfo es el único de su familia que se dedicó al periodismo. Su mamá es profesora y su papá, sicólogo. Además del llamado deporte rey, Rodolfo es un fiebre de la lucha libre y las artes marciales, de hecho hizo taekwondo por un tiempo. En su TikTok se identifica como el primer creador de contenido exclusivo del fútbol costarricense.

-¿Por qué elige el periodismo deportivo?

Soy muy fiebre de los deportes desde pequeño, mis amigos lo saben. Me gusta la lucha libre, el baloncesto… Recuerdo que chiquillo me encerraba en el cuarto de mis tíos a narrar partidos, porque mi papá y mi abuelo son muy fiebres del fútbol. A los siete años yo sabía qué quería (a nivel profesional).

-¿Siente que le costó abrirse campo en el medio?

Si uno no toca puertas sí es difícil y complicado, pero en mi caso, tuve la suerte de que periodistas como don Everardo (Herrera), Maynor Solano, Gustavo López, gente que ha llegado muy alto en el periodismo deportivo del país, han sido bastante abiertos conmigo. Con todos he tenido una respuesta positiva, no es que sea fácil, pero uno tiene que empezar a tocar puertas y hacer algo distinto.

Rodolfo Masís trabaja en Tercer Tiempo con Merlyn Villarreal y Hernán Medford. (Cortesía)

-¿Dónde quedó TikTok ahora que está en tele?

Es como un hijo mío. Hago prácticamente un video diario, llego de trabajar y me enfoco en el video y al final es beneficioso para mí. Soy trabajólico y a pesar de que estoy toda la mañana y tarde enfocado en Tercer Tiempo (su programa en ¡Opa!) las noches las tomo para hacer los videos de mis redes.

-¿Qué significa Tercer Tiempo para usted?

Una gran oportunidad. Estoy agradecido con los productores y con el canal por esto, porque es un espacio que me da la libertad de hablar de esa pasión que es el fútbol para mí. Es un paso muy importante porque me está dando la oportunidad de darme a conocer en pantalla.

-En ese programa trabaja al lado de Hernán Medford, ¿cómo ha sido compartir cámaras y experiencias con él?

Como fiebre del fútbol que soy, tengo referenciada la carrera de Hernán. El primer día me asombré principalmente porque me recibió de muy buena forma. La gente lo ve bravo, pero al tratarlo es una gran persona. A él le gusta trabajar y le gusta la excelencia. Es casi un sueño hecho realidad trabajar con Hernán.

Rodolfo Masís en una invitación que tuvo en el programa Al pie del deporte junto a Everardo Herrera y Gustavo López. (Cortesía)

-¿Dónde se visualiza?

En lo más alto y estoy trabajando fuerte para crecer muchísimo en ¡Opa!, o donde sea que la vida me vaya a llevar. Digo que si uno no va por lo mejor, entonces para qué va.