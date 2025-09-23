Rodrigo Lagunas confrontó el mayor chisme sobre él: “Quien inventó ese rumor está poseído por el diablo”

Rodrigo Lagunas lidera la banda del programa de Teletica, Nace una estrella. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram)

El cantante Rodrigo Lagunas dijo este martes que la persona que inventó el chisme de su supuesta homosexualidad es alguien que “está poseído por el diablo”.

Hace unas semanas, el músico de Nace una estrella salió al paso de una publicación que circuló en redes que lo vinculaba, sentimentalmente, con otro integrante de la banda del programa de canto de canal 7.

Lagunas desmintió lo que afirmó la página farandulera; sin embargo, hubo gente que quedó con dudas, por lo que aprovechó para consultárselo al artista chileno-costarricense este martes en Instagram.

“¿Sos gay?”, le consultaron directamente a Lagunas, quien confrontó una vez más el mayor chisme que le han inventado desde que está en el ojo público.

Rodrigo dio dos respuestas: una en video y otra en un mensaje que escribió, aunque en ambas dijo lo mismo, que “categóricamente no” es gay. Pero, además, en la grabación se tiró fuerte contra quien hizo circular ese rumor.

“La persona que anda esparciendo este rumor, es una persona que está poseída por el diablo. Si ustedes ven quién inició esta tontería, esta falsedad, eso es totalmente falso, solamente lo hace por difamar, mentir, dañar, porque a eso se dedica”, afirmó Lagunas.

"¿Sos gay?": Esto respondió Rodrigo Lagunas

El guapo guitarrista lamentó que haya personas que vean como entretenimiento decir cosas así de la gente; para él, esto viene de un corazón triste y solo.

“La vida de la persona que esparció este rumor es sumamente triste, sumamente sola y sumamente enojada con lo que le tocó vivir, y por eso le mando mucho amor, más bien; no le deseo el mal, pero no lo soy (gay)”, agregó.

Tras esa primera respuesta, Rodrigo tuvo que salir a aclarar lo que dijo, ya que una seguidora pensó que él estaba diciendo que las personas homosexuales estaban poseídas.

“Jamás en la vida me he referido a que las personas de cierta orientación sexual están poseídas, para nada. Tengo familiares que amo con el alma, y que saben que los amo con el alma, amigos de años que son gais y no tengo ningún problema con eso, para nada. Lo que sí tengo problema es con la gente que esparce mentiras o chismes. Me refería a que la persona que inventó este rumor está poseída por Satanás, pero jamás que otras personas que tengan otra orientación estén poseídas por Satanás, para nada”, explicó.

Rodrigo Lagunas hace aclaración a seguidora que malinterpretó lo que dijo sobre los gays

