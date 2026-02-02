Rodrigo Lagunas habla sin filtros sobre lo que más le afectó durante la jornada electoral

Rodrigo Lagunas no se guardó nada al contar lo que vivió durante la pasada jornada electoral.

El músico reconoció que hubo una situación que le dolió más de lo que esperaba y que lo puso a reflexionar seriamente sobre su futuro en el país.

Rodrigo Lagunas aseguró que este 2026 iniciará el proceso para naturalizarse costarricense. (Instagram/Instagram)

“Este será mi último año como residente permanente en Costa Rica. Tengo 27 años de vivir acá, me crié, estudié acá, le doy trabajo a muchos ticos y ticas y, por dejado, no he hecho las vueltas de naturalización. Amo a Costa Rica como mi tierra natal”, expresó Lagunas.

El chileno-tico confesó que no poder votar en estas elecciones le pegó fuerte. Esa experiencia fue el empujón que necesitaba para tomar una decisión definitiva: este 2026 iniciará el proceso para naturalizarse.

El músico confesó que una situación durante la jornada electoral lo marcó profundamente. (rodrigo Lagunas /rodrigo Lagunas)

“Soy tico por elección propia y quiero lo mejor para esta tierra hermosa. Gracias por recibir a este migrante con tanto amor”, añadió.

Lagunas dejó claro que su vínculo con Costa Rica va más allá de los años que lleva viviendo aquí y que ahora quiere formalizar ese compromiso también en lo legal.