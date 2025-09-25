Rolando Fonseca reveló cuál fue el mejor contrato que le dejó el fútbol

Rolando Fonseca es a la fecha el mejor goleador que ha tenido la Selección Nacional. (YURI CORTEZ)

Rolando Fonseca Jiménez, exjugador de la Selección Nacional de Costa Rica, sorprendió al revelar cuál fue el mejor contrato que le dejó el fútbol.

Rolo, quien se retiró del fútbol profesional en el 2012, es considerado a la fecha el mejor delantero que ha tenido el balompié nacional.

Su talento lo llevó a jugar a países como México, Colombia y Guatemala, donde firmó grandes contratos en su carrera futbolística.

Sin embargo, para el ahora comentarista deportivo de Teletica ninguno de esos fue el mejor contrato que le dejó el fútbol.

Fonseca estuvo este jueves como invitado en el programa La Revista, de canal 8 de Multimedios, propiamente en su sección “El Mañanero”.

El exfutbolista estuvo compartiendo con los presentadores Alonso Miranda, Paula Brenes, José Víquez y su gran amiga Fabiola Herra.

Rolando Fonseca estuvo de invitado en el programa La Revista de canal 8. (redes/Captura de video)

A él lo invitaron porque el tema a tratar era “Amores libres vrs Hasta que la muerte nos separe”.

El exdelantero de Liga Deportiva Alajuelense y del Deportivo Saprissa contó que tiene 31 años de casado y 34 años de estar con su pareja Gabriela Lépiz, con la que tiene dos hijos.

Según dijo, él es partidario del lema “hasta que la muerte nos separe” porque a estas alturas de su vida, con 51 años, no se ve solo y porque está disfrutando mucho más la vida en pareja ahora que sus hijos están casados y quedaron ellos dos solos.

Además, contó que sus hijos siguieron su ejemplo de casarse muy jóvenes y que es el hombre más feliz ahora con cuatro nietos.

“En tres años se transformó mi vida (al casarse sus hijos). Si hoy tengo que decir algo del matrimonio, ese fue mi mejor contrato en el fútbol. Digamos, si yo tengo algo que agradecerle hoy al fútbol es que el fútbol me dio una familia y hoy estoy viviendo las mieles de ese buen contrato, ¿por qué?, porque lo que estoy compartiendo hoy con mis nietos, lo que estoy viviendo no lo quiero cambiar.

“Nunca he sentido esa emoción de ver crecer a la familia, de hoy ver de nuevo y recordar lo que algún día viví con mis hijos hoy vivirlo ya con mis nietos. Cuando vuelvo a ver al lado podría decirles que mi éxito es levantarme con la mujer que amo”, respondió el enamorado exfutbolista.

Rolando Fonseca dejó a un lado el fútbol para hablar del amor y la relación de pareja que lleva con su esposa Gabriela Lépiz. (redes/Captura de video)

El comentario de Rolo por poco y hace llorar a Paula Brenes, quien comentó que ella es de las que sueña con casarse para toda la vida, mientras que su compañero, Alonso Miranda, mencionó que él no es de los que les urge establecer un matrimonio.

Aunque el tema era sobre amor de pareja, también hubo tiempo para hablar de otro de sus amores, como lo son el fútbol y la Selección Nacional.

Rolando Fonseca habló de amor y de su matrimonio en La Revista

El comentario surgió luego de que un televidente pusiera un mensaje en el que le pedía que se volviera a poner los tacos y que jugara con la Sele para ver si la ayuda a clasificar al próximo mundial.

“Yo amo a mi Selección, la amo. Primero yo quería, llegué a Saprissa, yo conocí de esa miel, tuve una relación, no solo con Saprissa, jugué con la Liga y con la Selección, primero la quería, y cuando estuve ahí y probé, amé. Yo no puedo entender que a alguien que le guste, que le apasiona (algo o alguien) no dé su mejor esfuerzo por eso, si lo doy en la cancha, mi mayor esfuerzo, ¿cómo no lo voy a hacer por mi matrimonio, por mi familia o por mi hogar?, ¿por qué? porque es por voluntad, no es nada obligado”, mencionó.

Rolando y Gabriela se casaron cuando apenas tenían 18 años y vaciló con que se comieron “las mieles antes de tiempo”, pero que ambos tomaron la decisión por voluntad propia de levantar su familia y que eso ha sido parte de la clave para que aún sigan juntos y creyendo en el matrimonio.