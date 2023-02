¿Sabe cómo se conocieron algunas parejas famosas del medio de la farándula?

Natalia Rodríguez, Choché Romano y Nadia Aldana se ven felices y enamorados.

Llegó el Día San Valentín y desde luego muchas personas están planeando cómo sorprender a sus seres amados y hacerles saber lo mucho que las quieren.

En el medio de la farándula nacional no es la excepción y aquí le recordamos cómo se conocieron algunas parejas que ahora son inseparables.

Natalia Rodríguez y Emilio Garro

La pareja de tortolitos se casaron en el 2020 y desde entonces siempre andan juntos en cualquier evento, además aprovechan la más mínima posibilidad para irse de viaje.

Ellos se conocieron gracias a la intervención de doña Nuria Castro, quien lleva toda una vida trabajando en Teletica y es cercana a Natalia.

Nurita conoció a Emilio en una boda a la que el médico llegó solito, se pusieron a conversar y en dos toques sabía que le tenía que encontrar a alguien especial, pues él le contó que le costaba mucho conseguir pareja por sus horarios de trabajo.

La historia de Natalia Rodríguez contada por quien le presentó a su amor

Doña Nuria fue la que emparejó a Natalia Rodríguez y a Emilio Garro. (Carlos González Carballo)

Mientras Garro le contaba su historia, la señora por dentro de su cabeza ya había encendido motores y maquinaba cuál de todas las muchachas del canal haría pareja con él.

“Él hablaba con mi esposo y yo escuchaba haciéndome como un perfil. Eso fue en el 2016 y cuando vino una de las temporadas de Dancing pensé en Naty, creí que ella era la idónea porque era más madura y las otras eran más jóvenes, además venía de una relación duradera que se terminó igual que le pasó a él”.

“Pensé ‘estos dos muchachos son de mundos tan distintos que difícilmente se vayan a conocer si yo no los presento’ y yo creo que a veces al amor hay que darle oportunidades, a mí me presentaron así a mi esposo y ya llevamos once años casados”, comentó la señora el día de la boda en febrero del 2020.

La presentadora de Sábado feliz se hizo de rogar al principio. Él hasta se abrió un perfil de Facebook para conversar con ella porque en un principio Naty prefirió que no le dieran su número de teléfono. Le escribió y como la presentadora tiene muchos seguidores ni se dio cuenta de que tenía un mensaje de Emilio.

Después Natalia se hizo de otra pareja y cortó relación con Garro.

“Emilio me dijo que le pareció muy honesta y respetuosa Naty porque fue sincera, a él le gustó eso. Ya después, cuando ella terminó con el otro novio le escribió y él la invitó a tomarse un café y ya no se separaron más”, señaló la Cupido.

(Instagram)

Choché Romano y Ashley García

El matrimonio se ve cada vez más unido tras la llegada de su hija Leah y se vieron por primera vez hace añales cuando Choché modelaba.

“Ella y yo habíamos trabajado para un catálogo de la tienda Play hace como 8 años y nunca más la volví a ver”, aseguró Romano en el 2011 a diario Al Día.

En ese mismo año y durante el concierto de Gondwana el 20 de agosto en la Nena Live él se la volvió a topar, pero ella no le dijo que ya se conocían.

“Ashley me tomó una foto con una admiradora y yo me quedé encantado con su belleza”, contó.

Ella le pidió el celular prestado para hacer una llamada y él guardó el número.

“Nos empezamos a mensajear y la invité a comerse un helado. Ella aceptó ir, porque no le pedí que fuéramos a un bar”, aseguró el humorista en ese momento.

La pareja se casó en el 2017, luego de haber regresado, pues terminaron por unos meses en el 2016.

Choché Romano reveló que fue su esposa la que lo terminó

La pareja se siente feliz, plena y muy enamorada. Instagram.

Nadia Aldana y Marco Antonio Piñeres

La exmodelo de A Todo dar Nadia Aldana y su esposo Marco Antonio Piñeres, son quizá una de las parejas que se ve más sólida y enamorada, al menos es lo que se percibe en redes sociales.

El bonito matrimonio, que ahora son padres de dos hermosas gemelitas, Sara y Sofía, se conoció hace once años en el tope Palmares.

Nadia Aldana nos cuenta cómo conoció a su esposo en el tope de Palmares

“Yo lo había visto un tiempo antes porque me contrató para un evento que él produjo. Eso fue unos tres años antes de volver a verlo. El día que nos conocimos yo andaba con unas amigas en el tope y lo vi, en un principio no me acordé que lo conocía porque solo fue aquella vez y nunca más. Ese día andaba con ganas de encontrarme a alguien, como hace mucha gente que va al tope, así que desde que lo vi me encantó, me pareció guapísimo, con una sonrisa hermosa, por lo que les dije a mis amigas que él era el que me gustaba”, dijo en una entrevista con La Teja la colocha.

Sus amigas le echaron una manita y espantaron a una persona que estaba cerca del galán.

“Al principio estaba con dudas porque él venía con una muchacha del brazo y pensé que tenía novia y como mis amigas también querían que yo encontrara a alguien lo jalaron y le preguntaron por la muchacha, ahí nos dijo que solo era una amiga. Hablamos un rato y nos volvimos a encontrar en la noche, todo fue muy rápido, imagínese que ya al mes éramos novios y a los pocos meses (en junio) nos estábamos casando y ya hasta embarazados de gemelas”, relató Nadia.