Seleccionados celebraron clasificación y le dieron a Gonín la mayor alegría de su vida

Por tercera ocasión consecutiva, la selección nacional volvió a celebrar el pase al Mundial con un tema que es prácticamente un segundo himno nacional, hablamos de “Playa, montaña y sol”.

La pieza de Gonín, como es tradición desde el 2014, volvió a acompañar a los seleccionados en el camerino, quienes a ritmo de ese pegajoso tema festejaron la hazaña.

En la transmisión que hizo Kendall Waston en sus redes sociales, se ve a los jugadores totalmente desgalillados, algo que llena de orgullo al cantante alajueliteño, quien considera que es la mayor alegría que le ha traído la música.

Gonín conversó con La Teja y nos contó cómo lo vivió, así como la historia tan particular de este temazo.

Kendall Waston y Yeltsin Tejeda fueron dos de los que corearon el tema de Gonín. Instagram.

–¿Qué le genera saber que la Sele volvió a festejar con su tema?

Yo desde niño soy muy fanático de la selección y de La Liga, recuerdo que cuando perdimos contra Brasil en Corea y Japón lloraba por haber sido eliminados y siempre crecí siendo muy fiebre. Cuando vi que nuevamente celebraron con mi canción es algo que me despedaza de orgullo el corazón, creo que es lo mejor que me ha traído la música.

Ver a los jugadores celebrando con mi tema es algo inexplicable, de verdad de todo lo que he vivido, es la alegría más grande que me ha dado la música. — Gonín, cantante.

–¿Pudo hablar con algún jugador después de la clasificación?

No tengo contacto directo con ninguno, a veces por Instagram porque me etiquetan, pero no por WhatsApp, pero sí me gustaría felicitarlos. Ahí vi a todos los futbolistas apuntados y eso se los agradezco.

–Cuéntenos algunas curiosidades del tema...

Es el tema que más genera y se mueve en plataformas, el más conocido y me han contado muchas historias, gente que lo ha escuchado en varios países, que la gente la baila en todo lado, también grupos de baile que nos representan en el extranjero, la usan para montar sus coreografías.

–¿Le genera dinero?

Sí genera en plataformas y por los derechos de ACAM.

–¿Cómo fue que se creó?

La historia de esa canción fue impresionante, fue en un momento en que venía llegando al país, había salido de Costa Rica y me pasaron cosas muy feas.

Ese tema salió en el 2013, pero yo la escribí unos cuatro o cinco años antes que viví con una exnovia en otro país y la pasé mal, yo quería devolverme aquí, lo sufrí y cuando volví lo primero que hice fue sentarme a escribir y expresar la felicidad que tenía de estar aquí y no en un lugar en que me sentía extraño.

Me hacía falta mi familia, mis amigos, mi gente, entonces puse una pista de cumbia e hice la letra que es una combinación de alegría, orgullo y al mismo tiempo tiradera a otros países que no tienen lo que tiene Costa Rica.

Gonín es uno de los fiebres más fieles de la Selección. Facebook (Facebook)

–¿Por qué no la tiró de una vez?

Yo la subí con un videíto sencillo, con fotos, no la promocioné en radios y esperé muchos años para grabarla bien, luego cuando lo hice tuve que esperar un año entero para lanzarla, fue todo un pleito pero creo que todo se dio en el mejor momento, que fue antes del Mundial de Brasil 2014, que es un año inolvidable.

–Y se convirtió en un segundo himno...

Sí, yo creo que gracias a Dios todo ayudó, entonces creo que el tema salió en el momento indicado.

–¿Dónde vio la mejenga del martes?

En mi casa con los compas, fue una loquera bonita.

–¿Va a ir a Catar?

Me gustaría mucho y ojalá que alguna empresa o alguien me tome en cuenta para ir a cantar la pieza a Catar y sino, por lo menos me meto en la maleta de alguno porque de verdad me encantaría estar presente en el Mundial.