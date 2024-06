Sharon Segura, la tica que “robó cámara” en Brasil 2014, repasa sus glorias del histórico mundial

Sharon Segura y una de las fotos más famosas que le tomaron en el Mundial Brasil 2014 y que compartieron en la prensa internacional. (Cortesía)

Hubo una tica, muy conocida en el país, que en el Mundial Brasil 2014 “robó” tanta cámara y le dio, prácticamente, la vuelta al mundo mediante fotos y videos que usó la prensa para ilustrar la felicidad de los ticos por la hazaña de la Selección Nacional en este certamen.

Se trata de la modelo y expresentadora de televisión, Sharon Segura, quien fue retratada en más de una ocasión gracias a que los “looks” que elegía transmitían el espíritu costarricense ante la gloria conseguida por la Tricolor, hace diez años.

Tanta atención atrajo Segura por todo lo que se ponía, se hacía y llevaba para identificarse con los colores patrios que hasta una fotografía suya está exhibida en una de las salas del Museo de la FIFA, en Suiza.

Una década después de aquel burumbún, La Teja conversó con Segura, quien repasó sus propias glorias mundialistas y los recuerdos de aquel inédito momento, que también fue para ella, ya que nunca antes había estado en un Mundial de fútbol.

-¿El de Brasil 2014 fue su primera vez en un Mundial?

Sí, fue mi primera experiencia en un Mundial y por el momento, la única; y, definitivamente, creo que debía de ser así, porque no ha habido otro Mundial como el del 2014. Me tocó lo bonito.

Sharon Segura contó que todos sus "looks" los eligió con mucho cuidado. (Cortesía)

-¿Qué recuerdos tiene de esa experiencia?

Mis recuerdos empiezan desde el momento que clasificamos. Era muy futbolera, ahora lo he dejado un poco por una vida más ajetreada, los negocios y crecer, pero recuerdo desde el momento que clasifica la Selección y ya después cuando hice la maleta, elegí los “outfits”, porque todos fueron elegidos con tranquilidad, con paciencia y con ganas de que representaran a Costa Rica de la mejor manera y que la gente dijera cuando me viera: ‘sí, definitivamente es tica’. Desde ese momento la experiencia fue maravillosa.

Luego llegar allá, el recibimiento, tener esa emoción en cada uno de los partidos, no saber qué iba a pasar, que cada vez fueran mejor los resultados, llegar a un restaurante y que la gente se alegrara de vernos y que gritara “Costa Rica, Costa Rica”; o sea, todas esas experiencias que me voy a llevar para siempre y cada vez que viene una eliminatoria o un Mundial, los recuerdos se activan y enseño videos y fotos porque fue muy bonito.

-¿Qué fue lo que más la marcó de esa vivencia?

No sé qué fue lo que más me marcó porque cada una de las experiencias fueron maravillosas. El recuerdo más vívido que tengo fue para el partido contra Grecia, que ya todo el mundo estaba medio achicopalado. Estábamos en penales, si mal no recuerdo, y ya la gente había perdido la emoción. Ese día andaba en short y zapatos de cuña y estaba agotada porque había sido un día muy largo y solo sentía una presión en el pecho y unas ganas de llorar. Les decía a los ticos que estaban a la par mía, que se levantaran, que gritaran… No era posible que no estuviéramos apoyando al equipo después de llegar a donde llegamos. Después empezamos a cantar y esa experiencia fue la que más me marcó y hasta se me paran los pelitos de solo recordarla.

Sharon Segura fue parte de la marea tricolor que estuvo apoyando a la Selección Nacional en el Mundial de Brasil 2014. Una foto así está en el Museo de la FIFA. (Cortesía)

-¿Hay algo que nunca olvidará de esa experiencia?

Nada voy a olvidar, todo está en mi memoria y también en mi celular. Recuerdo que le enviaba muchos videítos a Kristian Mora de lo que iba pasando allá, en algunos momentos tuve acceso al WiFi de prensa y lograba mandar videítos. Me hubiera gustado haber ido como corresponsal porque esa experiencia hubiera estado superbonita, pero en general todos los recuerdos se van conmigo hasta la tumba.

-¿Cómo describe eso que vivió?

Fue maravilloso y una experiencia irrepetible, esa es la palabra.

-¿Qué sentimientos le provoca recordar esos tiempos?

Sentimientos lindos, de emoción, paraditas de pelitos y un poquito de nostalgia. Fue un hito para la Selección y fueron momentos maravillosos. Fue algo de hace mucho tiempo que todavía la gente tiene muy presente.

-¿Hizo algo allá de lo que ahora se arrepiente o se arrepiente de no haber hecho algo?

Para nada. Ni hice algo que me arrepienta, ni no hice algo que luego quise hacer. Todo fue muy lindo. Quizá de haber sabido que íbamos a llegar más lejos, me hubiera relajado un poco más, pero era la emoción que tenía que vivir en ese momento. No cambiaría nada del viaje, todo estuvo superlindo.

-Le tomaron muchas fotos allá y hay una hasta en el Museo de la FIFA en Suiza, ¿qué representó todo eso?

Esa foto no fue la más famosa, la más famosa fue otra donde también portaba el cintillo de Costa Rica, pero tenía los labios pintados de la bandera. Esa la usaron en absolutamente todo, incluso la usaron en una pancarta que le pusieron a los seleccionados en el hotel Méndez, en Santos, cuando ya se venían para Costa Rica. Ver cada una de las fotos que postearon en ESPN, Fox Sport, incluso en muchos lugares de México y aquí en Costa Rica era supervacilón porque era como verse uno, pero a la vez no porque era ver reflejada ahí la emoción de todo un país. Nunca sentí que realmente era yo, sino que era Costa Rica que estaba haciendo algo maravilloso.