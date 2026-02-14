Shirley Álvarez sacó a relucir un talento escondido por un capricho que tuvo

Shirley Álvarez ventiló esta semana uno de sus talentos ocultos gracias a un capricho que tuvo y cuya única salida fue ponerse a sí misma a trabajar para complacerse.

Shirley Álvarez es una cajita de sorpresas. (Instagram/Instagram)

Resulta que a la expresentadora de Teletica se le antojó “vestir” su cama con ropa a rayas, pero por ningún lado encontró colchas o fundas con diseños así, por lo que no tuvo de otra que comprar la tela y hacerlas ella misma.

Álvarez compartió el viernes un video en el cual muestra sus dotes con la máquina de coser mientras intentaba confeccionar unas fundas para su cama y la de su esposo, Daniel Vargas.

“Quería rayas para la cama y no las conseguí en ningún lugar, por eso tocó sacar la máquina y el tiempo”, afirmó Shirley en el video que compartió exhibiéndose en sus labores de costurera.

Shirley Álvarez presumió su talento como costurera. (Instagram/Instagram)

Esa faceta de la creadora de contenido no era conocida, al menos públicamente, pero por lo visto aprendió a coser hace bastantes años porque se la juega bastante bien y hasta una máquina de buena marca tiene.

Shirley mostró las hermosas fundas que hizo y hasta los volantes que les diseñó a sus confecciones para hacerlos más llamativos y con mejores acabados.

“Para los que me tuvieron fe”, compartió después con una foto de las creaciones que logró y que, tal parece, llenaron sus deseos de tener ropa a rayas en su nidito de amor.

Shirley Álvarez hizo esas fundas a rayas para su cama y la de Daniel Vargas. (Instagram/Instagram)

A Shirley el diseño se le da muy bien porque, de hecho, estudió decoración de interiores y diseño interno, algo que, últimamente, pone cada vez más en práctica ahora que está fuera de la televisión.

Una vez más, Shirley demostró que no solo tiene talento para las cámaras, sino que sus dotes artísticos y creativos van mucho más allá.

