La exprimera dama Signe Zeikate es parte del jurado del Miss Universo 2026. (redes/Instagram)

Costa Rica tendrá una representante muy especial entre las mujeres que forman parte del comité de selección de Miss Universo 2026. Se trata nada menos que de Signe Zeikate, exprimera dama de la República y esposa del expresidente Rodrigo Chaves, quien fue anunciada como integrante del jurado del certamen.

La economista letona fue presentada oficialmente en el desfile de trajes nacionales que se llevó a cabo este sábado 21 de noviembre, donde Mariale Acosta, nuestra representante, lució un traje llamado Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados).

La participación de Zeikate destaca por su trayectoria profesional, que va más allá de su paso por Casa Presidencial.

La exprimera dama es economista y trabajó durante más de dos décadas para el Banco Mundial, donde estuvo vinculada con temas de desarrollo económico y políticas públicas. Su perfil es diferente al de otras integrantes del jurado, pues no proviene directamente del mundo de los concursos de belleza, la moda o el entretenimiento.

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La exprimera dama Signe Zeikate fue presentada en el desfile de traje nacional que se llevó a cabo este sábado. (redes/Instagram)

Pero ¿quiénes son las otras mujeres que la acompañarán en esta responsabilidad?

Una de ellas es Joyce Giraud, actriz, modelo y productora puertorriqueña que representó a su país en Miss Universo 1998 y consiguió el puesto de segunda finalista. También ha participado en producciones de Hollywood y en el programa de televisión The Real Housewives of Beverly Hills.

Otra integrante es Águeda López, modelo y empresaria española, reconocida también por ser esposa del cantante Luis Fonsi. Su experiencia en pasarelas y campañas internacionales la ha mantenido ligada a la industria de la moda.

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También estará Victoria Kjær Theilvig, empresaria y reina de belleza danesa que hizo historia al convertirse en Miss Universo 2024, la primera representante de Dinamarca en conseguir esa corona.

La lista incluye además a Taty Guiribitey, empresaria, odontóloga y filántropa de origen cubano radicada en Estados Unidos, quien ha ganado notoriedad por sus negocios y su presencia en redes sociales.

Desde Canadá, participa Solange Tuyishime Keita, empresaria, conferencista y activista humanitaria nacida en Ruanda. Es embajadora de UNICEF Canadá y dirige una organización enfocada en el liderazgo femenino.

Este domingo es la preliminar donde Mariale Acosta, Miss Universe Costa Rica 2026, se presentará una vez más frente al jurado. (redes/Instagram)

La diseñadora de moda Vicki Vlahos, de raíces griegas y australianas, también forma parte del grupo. Su trayectoria está relacionada con el diseño de vestuario y la alta costura.

Completan el comité: María José Unda, ejecutiva guatemalteca y vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Miss Universo, y María Yáñez, empresaria venezolana vinculada con la industria de la belleza y los cosméticos.

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La presencia de la exprimera dama en el jurado también vuelve a poner la atención sobre Costa Rica y su interés por acercarse al certamen internacional.

La Organización Miss Universo ya anunció oficialmente que Vietnam será el país anfitrión de la edición número 76, que se realizará en 2027, así que habrá que esperar a ver si para el próximo año Costa Rica se confirma como sede.