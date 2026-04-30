¿Sin planes este fin de semana? La Feria Nacional de la Fresa lo espera con comida, música y diversión

La feria de las fresas ofrece muchas actividades. (Shutterstock/Foto)

Si usted todavía no tiene planes para este fin de semana, aquí le va una opción que promete buen ambiente, comida rica y actividades para toda la familia.

La tradicional Feria Nacional de la Fresa en Vara Blanca, en Heredia, ya arrancó y estará llena de actividades para que usted vaya con amigos o familia a disfrutar sin prisa.

Este evento, que es toda una tradición en la zona, reúne a productores locales, música en vivo y una gran variedad de actividades pensadas para grandes y pequeños.

Desde el primer día, la feria abrió con actos culturales, participación de autoridades y espacios para compartir con la comunidad, además de actividades deportivas como torneos relámpago.

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Comida, cultura y tradición

Uno de los mayores atractivos es, sin duda, la comida.

Durante los días de feria (30, 1, 2, y 3 de mayo) usted podrá encontrar cocina en vivo, productos elaborados por los mismos productores y, por supuesto, una gran variedad de platillos donde la fresa es la protagonista.

También habrá presentaciones musicales como marimba, shows rancheros y hasta karaoke para quienes quieran animarse a cantar.

Pensando en los más pequeños, se organizan actividades infantiles como juegos, espacios para colorear, shows con payasos y hasta un minitope con caballitos de palo.

La Feria Nacional de la Fresa reúne a familias y amigos en Vara Blanca. (feria de las fresas/feria de las fresas)

La comida con fresa es una de las grandes protagonistas del evento. (feria de las fresas/feria de las fresas)

Hay actividades para niños, música en vivo y espacios culturales. (feria de las fresas/feria de las fresas)

El domingo se realiza el cierre con concursos, tradiciones y concierto bailable. (feria de las fresas/feria de las fresas)

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Actividades para todos los gustos

La feria no se queda solo en comida y música, también hay exhibiciones de caballos trotadores, actividades artísticas, talleres, exhibición de carros 4x4 y hasta una noche bailable conocida como el “Baile de la Fresa”.

Además, se realizan reconocimientos especiales por el Día del Trabajador, lo que le da un toque aún más significativo al evento.

El domingo es el gran cierre

Si usted decide ir el último día, prepárese porque es cuando más se enciende el ambiente.

Entre las actividades más llamativas están el tradicional queque de la feria, la subasta de la fresa gigante, concursos como el mejor postre de fresa y hasta dinámicas como los comelones y la famosa “guerra de la fresa”.

El cierre será con un gran concierto bailable para despedir la feria como se debe.

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Una escapada diferente

La Feria Nacional de la Fresa no solo es una excusa para comer rico, sino también para salir de la rutina, respirar aire fresco en las montañas de Heredia y apoyar a productores locales.

Así que si anda buscando algo distinto para este fin de semana, esta puede ser una opción completa para despejarse y pasarla bien.