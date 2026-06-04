Sophia Umaña aclara lo que muchos quieren saber y que involucra a Celso Borges

La presentadora, modelo y creadora de contenido Sophia Umaña respondió una de las preguntas que más curiosidad despierta entre sus seguidores y que, inevitablemente, la relaciona con el futbolista Celso Borges.

Aunque desde hace varios meses circulan rumores sobre una posible relación entre la comunicadora y el jugador de Liga Deportiva Alajuelense, ninguno de los dos ha confirmado públicamente un noviazgo.

Sophia Umaña es bellísima. Fotografía: Instagram Sophia Umaña. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Sophia Umaña respondió sin filtros por qué no compartió fotos con Celso Borges en su viaje

La pregunta que puso a Sophia Umaña a hablar de fútbol

Este jueves, la conductora del programa 4:13 Informativo, de La Teja, abrió la tradicional caja de preguntas en Instagram y uno de sus seguidores aprovechó para plantearle una consulta que rápidamente llamó la atención.

“¿Se hace liguista este torneo?”, le preguntaron.

Aunque el nombre de Celso Borges no apareció en la consulta, muchos interpretaron que la pregunta estaba relacionada con los rumores que la vinculan sentimentalmente con el experimentado futbolista manudo.

Sophia Umaña responde a pregunta que la involucra con Celso BorgesPresentadora del programa 4:13 Informativo, de La Teja, fue más clara que el agua ahora que la vinculan sentimentalmente con el jugador de Alajuelense

LEA MÁS: Nuevas fotos de Celso Borges confirman que en Europa anda muy bien acompañado

Sophia Umaña fue contundente con su respuesta

Lejos de esquivar el tema, Sophia respondió de forma directa y dejó claro que su pasión futbolera no está en discusión.

“Vean, uno podrá cambiar de novio, de ligue, de casa, de brete…, de lo que sea; (pero) de equipo, jamás”, dijo la guapa presentadora.

Una herediana de corazón

Las redes sociales de Sophia evidencian constantemente su afición por el cuadro florense.

De hecho, durante la reciente celebración del campeonato herediano, la presentadora compartió imágenes luciendo con orgullo los colores rojiamarillos mientras se encontraba de viaje en Europa.

Precisamente, ese viaje alimentó aún más los rumores sobre una posible relación con Celso Borges, ya que ambos coincidieron en varios lugares que visitaron en España y Portugal, aunque ninguno ha aceptado que andaban juntos.

Sophia Umaña jamás cambiaría su afición al Club Sport Herediano, ni por amor. Fotografía: Instagram Sophia Umaña. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Sophia Umaña de 4:13 y Celso Borges fueron captados juntos en España, ella aclara en qué anda

Así que, si efectivamente Sophia y Celso están de pareja, el futbolista ya está avisado de que Sophi jamás colgará la camisa rojiamarilla por amor.