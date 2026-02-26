Surgen nuevas y buenas noticias sobre el expresentador Luis Lauretto

Luis Lauretto, conocido como Laurito, expresentador de VM Latino, estuvo durmiendo en las calles de San José. (Eduardo Vega/La Teja)

Luego de semanas marcadas por la angustia, la incertidumbre y la preocupación colectiva, finalmente surgen nuevas y buenas noticias sobre la situación del expresentador de VM Latino Luis Lauretto, cuyo caso conmovió a muchos de sus seguidores y amigos del medio.

Uno de sus amigos más cercanos, Nelson Guillén, quien compartió micrófonos con él en su programa radial La Dosis, transmitido por Planet Radio, nos dio una noticia muy alentadora sobre “Laurito”, como también es conocido el experto en música rock.

LEA MÁS: Imagen que circula en redes genera preocupación por condición de Luis Lauretto

Guillén confirmó a La Teja que, aunque se encuentra fuera de Costa Rica, ha recibido información directa y confiable sobre el estado actual de su amigo, quien está otra vez en recuperación.

Según explicó, el expresentador se encuentra ahora en un nuevo centro de rehabilitación, donde está recibiendo ayuda profesional, completamente alejado del entorno público y enfocado en su proceso de desintoxicación.

Nelson Guillén dijo estar muy feliz de que su amigo Luis Lauretto, expresentador de VMLatino, ya no esté pasando frío en la calle. (Cortesía/Cortesía)

Según dijo, por respeto a su condición y siguiendo recomendaciones médicas no puede dar más detalles.

“No nos van a dar mas información hasta que esté estable, posiblemente en algunos meses”, señaló.

LEA MÁS: Luis Lauretto habló con La Teja de su adicción: “Pídale a Dios por mí. Necesito ayuda”

Confía en el proceso

Esta noticia representa un rayo de esperanza para el expresentador de televisión tras pasar una etapa muy difícil en los últimos días.

Cabe recordar que, Lauretto había estado en un albergue recibiendo apoyo; sin embargo, a inicios de febrero decidió abandonar ese lugar.

Hace unos días nos lo encontramos durmiendo en una de las aceras del centro de San José y bajos los efectos el alcohol.

“Lo importante es que gracias a Dios no está en la calle y está siendo atendido”, expresó Guillén, quien también agradeció el respaldo del medio y de todas las personas que colaboraron para ubicarlo y brindarle apoyo en uno de los momentos más vulnerables de su vida.

Luis "Laurito" Lauretto tenía un programa de rock en VM Latino y trabajó en varias radios. (Cortesía Luis Laurito/Cortesía Luis Laurito)

El cantante recalcó que es importante tomar en cuenta antes de hacer señalamientos que en este tipo de procesos se sufren recaídas, las cuales forman parte de la lucha contra las adicciones.

“Esperando se reponga de esto tan complicado. Las recaídas es como todo, es como cuando uno termina y vuelve varias veces con un mal amor, pero sí se puede. Yo tengo la fe de que sí va a poder”, señaló.

LEA MÁS: Luis Lauretto encontró una mano amiga en medio de su dura situación

Finalmente, Guillén envió un mensaje cargado de empatía para quienes atraviesan situaciones similares, recordando que, aunque los problemas golpeen una y otra vez, siempre existe la posibilidad de levantarse, pedir ayuda y volver a empezar.

“Recalcarle a las personas que no importa las veces que los problemas nos golpeen, hay que seguir levantándose y dar lo mejor de cada uno para salir de esto”, agregó.

Saber que Laurito está recibiendo atención de nuevo reafirma que la solidaridad puede marcar la diferencia y que la esperanza es lo último que se pierde.