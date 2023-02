Susana Peña se preparó muy bien para hacerle frente a un reto que tiene en el Verano Toreado

La periodista Susana Peña dice disfrutar cada corrida de toros como si fuera la primera vez. Cortesía

Susana Peña llegó hace cinco años a las transmisiones de toros de Teletica y gracias a su autenticidad y sus contagiosas risas logró ganarse un lugar.

Este sábado se enfrentará a uno de sus mayores retos taurinos, embarcada por su compañero Carlos Álvarez, por lo que quisimos conocer cómo se preparó para cumplir con la faena.

A ella le tocará narrar una monta como lo hacen los verdaderos conocedores de la materia, junto a la imitadora Natalia Monge.

Este es su segundo Verano Toreado, que este 4 de febrero se transmitirá desde Nicoya, y según confesó, está que no cambia por nada su nueva faceta taurina a pesar de las embarcadas que le pegan sus compañeros al aire.

- ¿Cómo fue que se integró a las transmisiones de toros?

Cuando me llamaron la primera vez, le voy a ser sincera, yo no acepté. Eso fue hace como cinco años, cuando todavía estaba el productor Fernando Artavia. Yo le dije: ‘No, don Fer, ¿cómo voy a ir si soy lo más aburrido y cuadrado del mundo? Yo estoy en noticias y ¿qué voy a ir a hacer a Zapote?, ¡jamás!’. Él me insistió y como era para ser reportera en la arena y entrevistar a los improvisados, entonces acepté. Ahí empecé a descubrir que era una actividad que me gustaba, que tenía cierta complicación porque implica el reporteo normal y cuidarse de que no venga el toro. Eso como que me apasionó y me fui enamorando poco a poco.

Este es el segundo año consecutivo que está con el elenco de Verano Toreado. Cortesía

- Pero ahora está como comentarista y con el elenco de humor, ¿qué tal el cambio?

Luego de la pandemia tuve la oportunidad de subir a la mesa principal, a la par de Carlos Álvarez. Al inicio con un poco de susto porque era algo que nunca había hecho, pero él ha sido como mi papá de los toros, me ha enseñado montones y me siento muy afianzada.

Ahorita estoy como presentadora, llevando el ritmo de la transmisión y parte de la labor es dar datos de las comunidades, como las costumbres, sus tradiciones y datos curiosos. Eso es lo bonito del Verano Toreado que nos acerca mucho a las personas, la gente nos recibe lindísimo y las corridas de toros se viven con una intensidad diferente a las de fin y principio de año.

- ¿Qué tal la reciben cuando llega a cada pueblo?

La verdad es lindísimo, uno no sabe cómo agradecer porque la gente es muy linda. El fin de semana pasado (en Caño Negro de Guápiles) llegó un señor con un carrito de madera que hizo con sus manos y me dijo: ‘yo solo traje el carro para que usted lo manejara’. Le dije que tenía años de no tocar un carro de marchas y él me respondió: ‘no importa, yo le digo como es’.

- ¿Cómo es eso que le toca narrar una monta?

En diciembre cantamos y bailamos, pero el sábado pasado cuando don Marvin (Hidalgo) terminó de narrar una monta, Carlos se volvió, se me quedó viendo y dijo: ‘Susanita, ¿usted se atrevería a narrar una monta?’, yo me le quedé viendo como: ¡¿yo?!, al final acepté (risas). Obviamente, apenas terminó la corrida y yo ya estaba a la par de Marvin preguntándole ¿cómo es esto?, ¿qué hago con esto? y buscando videos.

Esta narración va a tener el sello de Susanita Peña”. — Susana Peña, periodista

Marvin Hidalgo (sombrero) es el que más le ha ayudado para cumplir con el reto de este sábado en Nicoya. Cortesía

- ¿Cómo se ha preparado para cumplir el reto?

En eso me la he pasado toda la semana, he visto videos, estoy como en una concentración de la Sele, veo los videos y apunto el vocabulario que se utiliza, y es dificilísimo, porque son palabras como guapoteo, redondeo, cambia, conecta y no entendía muy bien lo que significaba, entonces, Marvin me explicó e hizo una pequeña fichita para saber qué decir cada palabra, según con el movimiento del toro.

Me ha tocado practicar la entonación, el ritmo que hay que llevarle porque la jugada se da en segundos, como pueden ser 8 pueden ser 15 segundos, y hay que adaptarse a eso, así como a todo el ambiente y los efectos. Hice pequeños ensayos con los compañeros de la redacción (es jefa de información en Teletica.com).

- ¿Le toca hacerlo junto a Natalia o sola?

Vamos a hacer una monta cada una, porque a Natalia también la embarqué, yo dije: ‘yo lo hago, pero con Naty’.

- ¿Han conversado sobre cómo lo van a hacer?

No, vieras que desde el sábado pasado que fuimos al Verano Toreado no la he visto y no hemos podido conversar al respecto, pero yo no le voy a revelar mis secretos (risas).

A Natalia Monge también le tocará narrar una monta durante la transmisión. Cortesía

- ¿Qué ha significado el Verano toreado para usted?

Ha sido algo completamente nuevo y sinceramente lo disfruto mucho y ahora me apasiona. Sobre el tema de la narración debo decir que respeto muchísimo el trabajo que hacen personas como don Marvin, por lo que me pregunto: ¿cómo voy a hacer para llegarle por lo menos a los tobillos con mi narración? Pero bueno, aunque quede feo lo voy a hacer con todo el amor del mundo. Estoy muy contenta porque la gente me ha podido conocer, así como me escuchan en la transmisión, así soy en la vida real.