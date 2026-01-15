Sylvia Blanco lanza fuerte reflexión sobre Costa Rica a días de las elecciones presidenciales: “¿Qué nos pasó?"

La exlocutora y expresentadora de televisión Sylvia Blanco encendió la conversación en redes sociales con un mensaje profundo que tocó una fibra sensible en muchos costarricenses: la pérdida del diálogo y el respeto al comunicarnos.

Lejos de discursos políticos o banderas partidarias, la comunicadora apeló a algo mucho más básico y poderoso: nuestra identidad como país a pocos días de las elecciones presidenciales.

Sylvia Blanco se refirió a la sociedad en que nos convertimos en Costa Rica. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: ¿Qué se hizo Sylvia Blanco? Presentadora nos habla de su vida alejada de la tele y la radio

“¿En qué momento nos perdimos como sociedad?”

“Yo me he preguntado desde hace mucho tiempo, ¿qué nos pasó. ¿Qué pasó con la forma en que nos comunicábamos?”, cuestionó Blanco, al recordar a ese costarricense que se sentaba a conversar, que podía discutir ideas sin insultar y entendía que pensar distinto no era una amenaza.

La reflexión apunta directamente a lo que hoy se vive en redes sociales, espacios donde —según muchos— el respeto parece haberse quedado atrás atizado por la campaña electoral.

Costa Rica: un país de diálogo que ya no se reconoce

Sylvia recordó que Costa Rica siempre fue un país sin ejército, que apostó por la educación, la palabra y el diálogo como herramientas para resolver conflictos.

“Hoy uno entra a redes, escucha conversaciones, ve comentarios y cuesta reconocernos. Nos gritamos, nos burlamos, nos descalificamos, nos tratamos como enemigos”, expresó con evidente preocupación.

El duro mensaje de Sylvia Blanco en media coyuntura electoral de Costa Rica

LEA MÁS: Sylvia Blanco se estrena en una inesperada faceta muy lejos de la radio y la televisión

No es política, es identidad

La exfigura de radio y televisión fue clara en subrayar que su mensaje no es político, sino un llamado a mirar quiénes somos como sociedad.

“Antes de cualquier elección, cualquier bandera, cualquier opinión, éramos un pueblo que se respetaba al hablar”, afirmó.

¿Todavía estamos a tiempo de escucharnos?

Más que dar respuestas, Sylvia Blanco dejó una pregunta abierta que invita a la introspección colectiva:“La pregunta no es solo hacia dónde vamos, sino en qué momento dejamos de escucharnos”.

LEA MÁS: Hijo de Sylvia Blanco se gana los aplausos al coprotagonizar la nueva película de Russell Crowe

Su cierre fue tan sencillo como esperanzador: “Tal vez todavía estamos a tiempo. Tal vez volver a dialogar también es una forma de elegir”.