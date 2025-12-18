Sylvia Blanco se estrena en una inesperada faceta muy lejos de la radio y la televisión

Sylvia Blanco cierra el 2025 con una enorme satisfacción personal: hacer realidad un proyecto con el que soñó durante muchos años, uno que no tiene nada que ver con la radio ni la televisión.

La recordada presentadora, una de las figuras más cotizadas del medio en las décadas de los 80 y 90, sorprendió al revelar una faceta completamente distinta: empresaria gastronómica.

Sylvia Blanco aseguró que cumple un gran sueño de años con su negocio. Fotografía: Cortesía Sylvia Blanco. (Cortesía/Cortesía)

Así nació La Chineada Tacotiquería

Hace pocos días, Sylvia debutó con La Chineada Tacotiquería, un negocio ubicado en Río Oro de Santa Ana, donde rinde homenaje a uno de los platillos más significativos de su vida: el taco tico.

El local funciona como una ventanita “para llevar” y se especializa en tacos ticos y empanadas, todas con recetas propias.

“Todas las recetas son creaciones mías, desarrolladas a lo largo de muchos años con muchísimo cariño. Trabajamos con ingredientes naturales, olores frescos, condimentos 100 por ciento puros y productos de primera calidad”, afirmó Blanco a La Teja.

La cocina, un refugio que siempre estuvo ahí

Según contó, la idea del negocio nació de una inquietud que la ha acompañado durante años y que hoy presenta con técnica, creatividad y un estilo moderno, sin perder ese sabor casero tan costarricense.

“Aunque mucha gente me conoce por mi trabajo en medios, la gastronomía siempre ha estado ahí, muy presente en los momentos importantes de mi vida. En los tiempos difíciles, sin darme mucha cuenta, siempre terminaba volviéndome a la cocina. Era como un refugio creativo donde podía enfocarme, sentirme segura y expresarme de una manera muy mía”, relató.

Sylvia Blanco contó que dedicó su negocio a la venta de tacos y empanadas honrando recuerdos de su pasado con su papá y su hermana. Fotografía: Cortesía Sylvia Blanco. (Cortesía/Cortesía)

Un legado familiar y una forma de amar

Sylvia recordó que su amor por la cocina también tiene raíces familiares.

“Mi mamá amaba cocinar, y aunque durante años pensé que la cocina del día a día no era lo mío, sí descubrí que la parte creativa, la parte de inventar recetas y agasajar a la gente que quiero, era algo que me llenaba profundamente. Crear un platillo que le guste a alguien siempre ha sido, para mí, una forma de demostrar cariño”, confesó.

Un sueño que tomó forma con los años

Este nuevo emprendimiento llega cinco años después de que lanzara Guilt Free, una línea de productos saludables, sin azúcar y sin gluten, que se venden en varios supermercados del país.

Ahora, La Chineada Tacotiquería representa un anhelo largamente esperado.

“Es algo que he soñado durante muchísimo tiempo, y mis hijos lo saben bien. Es una parte de mí que siempre estuvo ahí, esperando el momento para hacerse grande y tomar forma”, destacó.

El taco tico como símbolo de vida

Sylvia también explicó por qué su menú gira únicamente alrededor de empanadas y tacos ticos.

“La cocina tiene algo muy poderoso: emociona, conecta y despierta recuerdos. Y en mi caso, el taco tico es parte de mi historia. Desde niña, mi papá nos llevaba a comer tacos, y con mi hermana compartimos algunos de los momentos más bonitos de nuestra vida alrededor de un taco: secretos, risas, historias, lágrimas… todo cabía en ese antojito tico”, contó.

“Los tacos ticos han sido parte de mi vida desde siempre, y hoy quiero compartir ese pedacito de historia y emoción con los demás”, añadió.

Sylvia Blanco es una recordada figura de la televisión y la radio de Costa Rica. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía/Cortesía)

Una nueva etapa personal

Sylvia aseguró que este proyecto marca el inicio de una nueva etapa en su vida, tanto así que, en este arranque, ella misma atiende directamente a los clientes, algo que disfruta enormemente.

