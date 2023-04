¡Tan liguista como el Chunche! La faceta poco conocida de Julián Figueroa

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia disfrutaba venir al Morera Soto. Cortesía.

Sin haber vivido nunca en Costa Rica, el cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y quien falleció este domingo a causa de un infarto agudo, tenía un gusto por un equipo tico que lo volvía loco.

Juliancito era fanático de Alajuelense, club al que le declaró amor eterno en una entrevista que tuvo con La Teja en el 2019.

En aquella ocasión, contactamos al artista para hablar con motivo del centenario manudo y nos dimos cuenta que era tan liguista como Mauricio “Chunche” Montero o Choché Romano.

Desde México y vía telefónica nos atendió y muy apuntado nos contó que fue un tío suyo el que lo hizo manudo, a pesar de que toda su familia es morada, incluida su mamá. En el país azteca seguía al Cruz Azul.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia era manudo desde la cuna.

“El amor por Alajuelense está desde que tengo memoria, como cuatro o cinco años, siempre que voy a Costa Rica, todos los fines de año para Navidad voy al estadio.

“Siempre tuve buena relación con mi tío (Adrián Barahona) porque él se la pasaba jugando conmigo y veía que se vestía de los colores de la Liga, mi color favorito es el rojo, el león es de mis animales favoritos y la primera vez que fui a un estadio de fútbol fue a ver a la Liga contra Pérez Zeledón en el Morera Soto, ahí la barra empieza a gritar entonces me empecé a emocionar, a meter en el juego y a apasionarme y fue la verdadera experiencia con el fútbol de celebrar un gol, de sentir el amor por una camiseta. Además me daba identidad, yo era rebelde porque mi familia es saprissista”, señaló el cantante.

Su amor por la chema rojinegra era tal, que incluso aseguró que tenía muchísimas ganas de cantar en el estadio manudo o de componerle una pieza al equipo de sus amores.

Esto contestó cuando le preguntamos si le gustaría presentarse en el Morera.

“Mae por supuesto, algún día me gustaría tener la oportunidad de compartir mis canciones con todo Costa Rica, hay muchas canciones que me gustarían, todo el tiempo estoy componiendo canciones, de la que más esté enamorado en ese momento sería la que no podría faltar.

¿Compondría una para el equipo?

-“Sí, claro, tantos momentos bonitos que he pasado con este equipo inspiran”, dijo.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia se hizo liguista por su tío Adrián Barahona Chacón.

Julián nos compartió varias fotografías que demostraban que no era cuento lo que decía y que desde niño amaba esos colores.

“Tengo camisetas de toda la vida, como siete, la mayoría ya no me quedan porque eran de cuando estaba chiquito, casi todas me las ha dado mi tío”, contó.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia se hizo liguista por su tío Adrián Barahona Chacón.

En aquel momento, su pequeño hijo José Julián tenía dos añitos y afirmó que cuando lo trajera a nuestro país, lo llevaría al estadio y le compraría un uniforme rojinegro.

Eso sí, tenía claro que su retoño tenía que ser manudo y no morado como el resto de su familia.

“Primero muerto. No, no te digo que tenemos que hacer crecer los números liguistas en la familia”, señaló.

Agregó que la leyenda manuda que más admiraba era a Patrick Pemberton y que nunca le importó la ausencia de títulos en las arcas liguistas de los últimos años.

“Es de los momentos más bonitos para ser fanático porque uno sabe quienes apoyan de verdad y quienes están por la moda apoyando una racha de victorias, me siento orgulloso que no solo estoy por ganar, sino por una identidad, porque es un equipo que lucha, en una mala racha, pero en algún momento se acabará, apoyo en las buenas y la malas”, comentó en ese momento.

Sin duda se nos fue un gran alajuelense, quien sin tener que estar cerca del equipo, siempre lo tuvo muy adentro de su corazón. ¡Qué descanse en paz, manudo!