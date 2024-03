Tapón dice haber sufrido racismo y un cantante limonense le responde con todo

El cantante alajueliteño Christian Gómez "Tapón" dijo en un podcast que ha sufrido racismo y un colega limonense le tiró duro.

Christian Gómez, mejor conocido como Tapón, habló en un pódcast sobre el racismo que en ocasiones ha sufrido por ser un cantante de piel blanca cantando música reggae en español y eso sirvió para que un colega limonense le tirara duro.

El artista originario de Concepción Arriba de Alajuelita dijo que “a veces la gente piensa que el racismo es solo de los blancos hacia los negros, pero yo sí, hasta el día de hoy yo sigo recibiendo de ciertas personas cierto tipo de desprecio. Más ahora con el tema de apropiación cultural y un montón de cosas que están inventando”.

Dicha expresión provocó que el cantante limonense Sheld Dixon, radicado en Estados Unidos, reaccionara e hiciera un video para “darle una respuesta” al comentario que hizo el creador de “Creada a mi manera” donde le pidió que dejara de victimizarse con el tema.

“Quiero que quede algo claro, el racismo se puede dar en cualquier persona y en cualquier lugar. Una persona blanca, negra, china, puede ser racista con otro grupo porque el racismo no es algo de color de piel es una ideología, es una mentalidad y cualquiera puede padecer ese problema”, dijo Sheld en un inicio.

Después le envió un consejo a Tapón: “Cuando vaya a abordar este tema, cuando alguien le hable de racismo o discriminación trate de no hacerlo desde una posición de víctima porque minimiza el problema real que es el racismo sistemático”.

Pero eso no fue todo porque Dixon además le recalcó: “Creo que perdió la perspectiva” del tema y lo que más le molestó fue que dijera que no cree en la apropiación cultural.

En el video el limonense también menciona que si él tuvo “una oportunidad comercial primero o antes” que muchos afrodescendientes o limonenses fue porque “no tenía que lidiar con las barreras raciales con las que teníamos que lidiar nosotros o ellos en ese momento, Banton y Ghetto, por ejemplo”.

“Me gustaría que entiendas esto, el decir que las personas negras, de las cuales ha sentido algún tipo de desprecio, discriminación o racismo, usan como excusa cosas como la apropiación cultural y otras cosas que se inventan, es erróneo, está mal hacer eso, porque la apropiación cultural no es algo que nos inventamos, es algo real, es el hecho de desacreditar una cultura de algo que crearon, apropiarse de ello diciendo: ‘no importa quién lo creó, estos son los mejores exponentes’, es una coincidencia que la mayoría o el 90% de los que ganan la mayoría de los ingresos o de lo que produce este mercado que fue creado por esta gente, sea la gente que no lo inventó, sean las personas que no son de la cultura, eso es apropiación cultural”.

“Es agarrar algo de otra cultura y decir que prácticamente es tuyo y no importa quién lo inventó y te sientes con todo el derecho de que es totalmente normal y que está bien de que gente ajena a esa cultura sea la que gane la mayor parte de las ganancias o lo que produce eso, cuando entramos en ese tema y una persona como usted (a Tapón) dice eso, está perpetuando el racismo y sé que es por una cuestión de ignorancia”, dijo.

Sheld Dixon insistió que el video no lo hizo para crea polémica sino para llevar un mensaje o educar sobre el tema e invitó a Tapón a que se sentaran a hablar al respecto si desea saber más de esto.

Hasta el momento Tapón no se ha referido al tema.