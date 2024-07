Tavo Gamboa, Vicky Fuentes y sus hijos vivieron momentos de angustia en México

Gustavo Gamboa y Victoria Fuentes se fueron para la Riviera Maya con su familia. Foto con fines ilustrativos. (Instagram)

Momentos de miedo y angustia vivieron Gustavo Gamboa, su esposa Victoria Fuentes y sus dos hijos, quienes están de vacaciones en la famosísima y turística Riviera Maya, en México, golpeada fuertemente por el huracán Beryl, en las últimas horas.

El presentador de televisión y la locutora contaron este viernes que, a pesar del susto, todos están bien; aunque sí impactados por el desastre que provocó el fenómeno, que arrasó con todo a su paso por la costa caribeña.

LEA MÁS: Esposa de participante de Tu cara me suena saca las uñas para defenderlo de las críticas

Según contaron los esposos en redes, ellos llegaron a playa del Carmen, en Quintana Roo, México, el jueves cerca del mediodía aprovechando las vacaciones escolares de medio año. El viaje, aseguraron, lo planificaron desde enero.

Victoria Fuentes mostró cómo quedó el hotel donde se hospeda con su familia tras el paso del huracán Beryl. (Instagram)

“Nos tocó el paso del huracán. Ayer (el jueves) llegamos como al mediodía y desde que llegamos nos dieron indicaciones. Las piscinas las cerraron a las 4 de la tarde y en la noche sí nos asustamos cuando fuimos al restaurante porque la gente empezó a sacar comida, botellas de agua, cosas que tal vez uno nunca ha visto”, afirmó Vicky.

“Estamos bien, gracias a Dios, que es lo más importante porque a uno le da como miedo. Los restaurantes están cerrados, ayer (el jueves) habilitaron el centro de convenciones (del hotel donde se hospedan) para que la gente se quedara ahí como un lugar de refugio y para entregar la comida. Ahorita solo están entregando desayunos en cajitas”, continuó la locutora de Teletica Radio.

LEA MÁS: Gustavo “Tavo” Gamboa casi llora debido a un mensaje de seguidora de Tu cara me suena

Tanto ella como su esposo mostraron cómo quedaron las zonas del hotel tras el impacto del Beryl, que tocó tierra mexicana como un huracán degradado a categoría dos.

Tavo Gamboa habla de cómo están tras ser golpeados en México por el huracán Beryl

“Yo me dormí. Estábamos muy cansados y no escuché nada. Digo que Dios es muy bueno porque si no sí me hubiera asustado bastante. Hay árboles caídos, ramas caídas y esta experiencia lo hace a uno reflexionar en muchas cosas y valorar”, agregó Vicky.

Tavo, por su parte, le buscó el lado amable a la situación y dijo que Berly decidió visitar esa costa mexicana al mismo tiempo que ellos.

“Dije, queremos unas vacaciones que tengan movimiento, que sean espectaculares, vámonos a playa del Carmen donde tal vez pueda llegar un huracán y llegó. Nosotros teníamos planeado estas vacaciones desde enero y no sabíamos lo que iba a pasar, pero todo el mundo está bien, lo que está es el hotel un poco caótico. Son unas vacaciones muy diferentes, pero estamos bien que es lo importante”, señaló el exparticipante de Tu cara me suena.

LEA MÁS: A la locutora Victoria Fuentes se le revolcaron las emociones con foto de su niñez