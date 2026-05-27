Teletica dará un paso al frente en la televisión costarricense con algo nunca antes visto

Teletica anunció este miércoles una iniciativa histórica que marcará un antes y un después en la televisión nacional con su programa Más que noticias.

Por medio de su sitio web, canal 7 confirmó que, por primera vez en Costa Rica, un programa televisivo será conducido de principio a fin únicamente por presentadores con síndrome de Down.

Johnny López, Sebastián Durango, Diana Vásquez, Rubén McAdam y Juan Carlos Zumbado son los presentadores estelares de Más que noticias. Fotografía: Facebook MQN. (Instagram/Instagram)

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Un programa histórico en la televisión nacional

El especial se transmitirá este viernes 29 de mayo a las 6:25 p.m. y representará un importante paso hacia una comunicación más inclusiva en la pantalla nacional.

“Queríamos hacer un programa diferente que no se ha hecho anteriormente en el país y es que todo el programa sea presentado por personas con síndrome de Down”, dijo Juan Carlos Zumbado, productor y presentador del espacio, en declaraciones compartidas por canal 7.

La iniciativa forma parte de la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad y también de los 30 años de la promulgación de la ley que protege a esta población en Costa Rica.

Los presentadores titulares cederán sus espacios

Para este programa especial, los conductores habituales de Más que noticias darán un paso al costado y entregarán completamente el protagonismo a nuevos talentos.

Debido a eso, Juan Carlos Zumbado, Johnny López, Diana Vásquez, Rubén McAdam y Sebastián Durango cederán sus roles a cuatro jóvenes integrantes de ION Revista Inclusiva.

Los encargados de conducir el programa serán Charlize Silesky, Sofía Rocha, Stefano Baudrit y Sebastián Retana.

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Ellos son los cuatro presentadores que conducirán completamente el programa Más que noticias de este viernes. Fotografía: Teletica. (Instagram/Instagram)

“Abrir espacios reales” en los medios

Según explicó Zumbado, la intención principal de este especial es demostrar las capacidades y el profesionalismo de las personas con discapacidad en los medios de comunicación.

“La producción busca promover una comunicación más inclusiva y demostrar las capacidades profesionales de personas con discapacidad”, agregó el productor.

El periodista también aseguró que la decisión nace de la necesidad de abrir oportunidades verdaderas dentro de la televisión costarricense.

Ya tenían experiencia en el programa

Los cuatro jóvenes que asumirán el control total de Más que noticias ya habían tenido acercamientos previos con el espacio televisivo.

Durante el último año colaboraron esporádicamente como conductores invitados, aunque siempre acompañados por el elenco titular.

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Sin embargo, esta vez será diferente, pues ellos llevarán completamente las riendas del programa que Teletica describe como “el más positivo de la televisión nacional”.