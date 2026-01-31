Teletica sorprende a candidatos que participaron en su debate con detalle que nunca olvidarán

Teletica sorprendió a los candidatos presidenciales que participaron en su Debate Final con un detalle tan emotivo y hermoso que, de fijo, ninguno de ellos lo olvidará.

Este jueves, el principal canal del país realizó el Debate Final de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 1.° de febrero, con la participación de Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo y José Aguilar.

Juan Carlos Hidalgo, Ariel Robles, Claudia Dobles, Álvaro Ramos y José Aguilar recibieron instrucciones de don Ignacio Santos previo al debate de Teletica. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Elías Alvarado hace llamado urgente a los ticos que viven fuera del país de cara a las elecciones

Aunque la candidata oficialista Laura Fernández fue invitada al espacio, la aspirante declinó su participación desde semanas atrás por motivos de agenda, según justificó, por lo que se quedó sin recibir el lindo recuerdo con el que sorprendieron en la televisora del trencito a quienes sí asistieron.

Mensajes cargados de cariño y esperanza

El detalle tuvo un significado muy especial. Teletica pidió a familiares, amigos y votantes que escribieran mensajes de apoyo dirigidos a los candidatos que respaldaban.

Álvaro Ramos recibe detalle de Teletica

Cada persona pegó su mensaje sobre una fotografía del candidato de su preferencia, creando así un recuerdo cargado de afecto, apoyo y esperanza.

Posteriormente, la televisora recopiló todos esos mensajes y los colocó dentro de un delicado bolsito de gamuza, que fue entregado a cada aspirante al finalizar el debate.

Un regalo con sello Teletica

Junto al bolsito con los mensajes, Teletica entregó a cada candidato un peluche del icónico trencito, la identidad gráfica más representativa del canal de Sabana Oeste.

Claudia Robles recibe hermoso detalle de Teletica

LEA MÁS: Sophia Rodríguez lloró con unas fotos de su hija y admite tener miedo por el futuro de Costa Rica

Según explicó la televisora, el objetivo del gesto era que cada candidato recordara las razones por las que muchas personas creen en él y lo ven como una opción para llegar a Casa Presidencial.

Reacciones llenas de emoción

Las reacciones de los aspirantes no se hicieron esperar y estuvieron cargadas de sorpresa y emoción.

“¡Ay, qué lindo!”, reaccionó Álvaro Ramos al recibir el detalle.

“¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias. ¡Q

“¡Qué idea más bonita!”, expresó Claudia Dobles, quien además comentó que su hijo Gabriel sería el más emocionado con el peluche del trencito.

Ariel Robles recibe detalle de Teletica

Por su parte, Ariel Robles se mostró especialmente conmovido por el recuerdo de infancia que le despertó el obsequio. “¡Qué cool, me recuerda a mi niñez!”, afirmó el candidato del Frente Amplio.

Juan Carlos Hidalgo y José Aguilar también pusieron cara de asombro y alegría al recibir el sentido regalito, que cerró con broche de oro una noche clave en la recta final de la campaña electoral.

Juan Carlos Hidalgo recibe detalle de Teletica

José Aguilar recibe detalle de Teletica

LEA MÁS: Natalia Monge apela al orgullo tico y llama a votar con conciencia este domingo 1.º de febrero