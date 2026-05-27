Tía de Nancy Dobles desató carcajadas con pacho en vivo en Buen día

La presentadora Nancy Dobles jamás imaginó el momento tan divertido que protagonizaría una de sus tías este martes durante una transmisión en vivo de Buen día, de canal 7.

La figura de Teletica presentó con muchísimo orgullo a su tía Rosa como invitada especial del segmento de cocina del programa matutino, pero la simpática señora terminó robándose el show con un comentario que hizo reír a todos en el estudio.

Nancy Dobles e Ítalo Marenco estallaron de la risa tras la salida de la tía Rosa. Fotografía: Instagram Buen día. (Instagram/Instagram)

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El divertido error de la tía Rosa

Nancy describió a su familiar como “la reina del Puerto y de mi corazón”, dejando claro el enorme cariño que siente por ella.

Todo iba de maravilla hasta que Ítalo Marenco apareció en escena para saludar a la invitada.

Fue entonces cuando doña Rosa quiso elogiar al presentador y, en medio de los nervios y las cámaras en vivo, confundió una palabra clave.

En vez de decir que Ítalo era “un colágeno”, la señora aseguró que era “un colesterol”.

La ocurrencia provocó la inmediata carcajada de Nancy e Ítalo.

“Colesterol no, colágeno”, corrigió Nancy entre risas.

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Nancy Dobles llevó a su tía a Buen día y todo se salió de control

“Algo que nos levanta”

Lejos de incomodarse, la tía Rosa se tomó el momento con muchísimo humor y respondió de una forma todavía más graciosa.

“Colágeno, por ahí iba la cosa, pero es lo mismo, algo que nos levanta”, dijo la señora, desatando más risas en el set.

El momento rápidamente se volvió viral luego de que Buen día compartiera el video en Instagram con una descripción que también sacó sonrisas entre los seguidores.

“Tía Rosa quería decir colágeno… pero en el en vivo tenía otros planes. ¿A quién más le ha traicionado la mente? Te queremos tía Rosa”, escribió el programa.

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Ítalo Marenco reaccionó al vacilón

La publicación comenzó a llenarse de comentarios y reacciones de los seguidores del programa, quienes aseguraron haberse identificado con el lapsus de la señora.

Incluso el propio Ítalo comentó el video y demostró que se tomó el asunto con muchísimo humor.

“Tía te adoro, soy tu colesterol”, escribió el presentador.