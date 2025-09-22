Tom Holland hospitalizado tras accidente en rodaje de Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland siendo trasladado tras el accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day; según The Sun, sufrió conmoción cerebral leve.

El medio británico The Sun reporta que Tom Holland fue hospitalizado luego de un accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day.

El incidente ocurrió el viernes pasado en Leavesden Studios, en Watford, durante la filmación de una escena peligrosa en la que Holland sufrió una caída y se golpeó en la cabeza, resultando en conmoción cerebral leve.

Además de Holland, una mujer que se presume es su doble de riesgo fue trasladada en ambulancia.

Según The Sun, la producción fue suspendida ese día y podría permanecer en pausa por varias semanas.

Tom Holland estará fuera del set un tiempo

Dominic Holland, padre del actor, confirmó que Tom estará “fuera del set por un tiempo”. Mientras tanto, Holland asistió a un acto benéfico junto a su prometida Zendaya, aunque se retiró anticipadamente, comentan medios.

Se espera que Spider-Man: Brand New Day se estrene el 31 de julio de 2026, siempre y cuando estos contratiempos no modifiquen la agenda de producción.

