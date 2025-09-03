Farándula

Trailera Milena González es víctima de horrible situación y enciende alarmas

Milena González pidió a la gente tener cuidado tras enterarse de lo que le hicieron

Por Manuel Herrera
Trailera Milena González
Milena González es una trailera, modelo y creadora de contenido costarricense. Fotografía: Instagram Milena González. (Instagram/Instagram)

La popular trailera Milena González encendió las alarmas este martes luego de enterarse de la horrible situación de la que es víctima.

A través de sus redes sociales, González pidió a la gente tener cuidado porque un perfil de Facebook se está haciendo pasar por ella y pide ayudas económicas a la gente a cambio de fotos, supuestamente de ella, en la que sale desnuda.

“Tengan cuidado con este perfil que se llama Mile Flores con fotos mías, lo usan para estafar diciendo que estoy varada y piden Sinpes”, escribió González en sus historias de Instagram con pantallazos del perfil y los mensajes que están enviándole a las personas.

Trailera Milena González
Milena González alertó así a sus seguidores de la situación que es víctima. Fotografía: Instagram Milena González. (Instagram/Instagram)

Según las conversaciones, el inescrupuloso detrás del perfil falso de Milena solicita dinero para comprar repuestos para el tráiler, que quedó varado en Puntarenas, según dice.

A cambio de la transferencia, la persona ofrece 20 fotos y 10 videos bastante comprometedores, supuestamente de González.

“Usan una foto que hicieron con Inteligencia Artificial (IA) para estafar”, dijo Milena, quien en uno de los pantallazos que compartió mostró una de las fotos que le están enviando a quienes colaboren.

Trailera Milena González
Milena González mostró conversaciones que sostienen con la gente desde un perfil falso de ella que le hicieron. Fotografía: Instagram Milena González. (Instagram/Instagram)

Curiosamente, la imagen es la misma que circuló en enero pasado en la que le quitaron la ropa con IA.

