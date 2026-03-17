Tras cachetada y abandono en Picnic, modelo tomó una decisión que pocos esperaban

Natalia Castillo contó en redes sociales el mal momento que vivió en el Picnic Festival Centroamérica. (natalia Casti/natalia castillo)

La modelo costarricense Natalia Castillo decidió que el mal rato que vivió en el Picnic Festival Centroamérica no se iba a quedar solo como una anécdota amarga.

Luego de contar que sus amigos la dejaron botada y que incluso recibió una cachetada durante la actividad, la joven tomó una decisión que pocos esperaban: empezó a llevar clases de defensa personal para estar preparada si vuelve a enfrentarse a una situación similar.

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Por medio de sus redes sociales, la modelo aseguró que se encuentra bien y explicó que la experiencia la llevó a buscar una forma de sentirse más protegida.

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“En una posible eventualidad, por eso me encuentro acá en la necesidad de que me enseñen a defenderme y que me den técnicas de boxeo profesional”, comentó.

La modelo aseguró que sus amigos se movieron a otra zona del evento y la dejaron sola. (natalia Casti/natalia castillo)

La modelo se metió a clases de boxeo. (natalia Casti/natalia castillo)

El mal momento en Picnic

Castillo, quien representó a Costa Rica en Miss Eco International 2024, relató días atrás el mal momento que vivió durante el festival realizado el pasado 14 de marzo.

Según contó, ella asistió sola al evento, pero había quedado de encontrarse con varios amigos dentro del lugar.

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Sin embargo, ellos decidieron moverse a otra zona del festival sin avisarle, por lo que terminó quedándose sola entre la multitud.

Natalia castillo contó la terrible experiencia que vivió.

Un malentendido terminó en agresión

La situación se complicó cuando la modelo se encontró con un conocido del gimnasio donde entrena.

Ambos se sentaron a conversar mientras trataban de localizar a sus respectivos amigos, pero minutos después apareció la novia del muchacho.

Según contó Castillo, la mujer se acercó molesta y, en medio de reclamos, le dio una cachetada al pensar que estaba coqueteando con él.

La modelo explicó que prefirió no responder a la agresión para evitar que la situación se saliera de control.

“Era un malentendido”, le aseguró.

Una lección que la hizo reflexionar

Después de lo ocurrido, Castillo confesó que la experiencia la hizo reflexionar sobre la lealtad de las personas y por qué cada vez prefiere salir menos a fiestas o eventos masivos.

Eso sí, también decidió sacar algo positivo del mal momento: aprender a defenderse para sentirse más segura en el futuro.