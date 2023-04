Un amor eterno: Así fue la historia de amor de Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez se amaron por 22 años. TikTok

La interminable lucha de Gerardo Zamora contra los tumores en su cara fue sin duda un motivo de inspiración y de ejemplo para muchas personas que pasan momentos duros en su vidas.

Pero, como si fuera un guion de un película, este cuento tuvo una historia paralela, que quizá fue la más tierna y conmovedora y que terminó de acercar más a la gente a lo que vivió el experiodista de Telenoticias y su familia.

Se trata de la historia de amor entre Gera y su valientísima y amorosa esposa, Ginnés Rodríguez, quien no lo abandonó ni un solo momento desde que descubrieron, hace ya varios años, que Zamora luchaba con una dura enfermedad.

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez son un amor eterno.

El comportamiento de la presentadora de Informe 11 fue ejemplar y conmovedor, en todo momento se mostró fuerte, orgullosa y positiva de lo que pudiera pasar.

La fuerza que le daba ese amor eterno que le juró hace 22 años la hacía ayudarlo a soportar golpe tras golpe, ideando diferentes maneras para mantenerlo motivado y que no bajara los brazos.

Ambos empezaron a jalar desde que eran muy chiquillos, ya que eran vecinos del barrio Fátima en Heredia.

Coincidieron en el dúo Laus Deo, que fundó el hermano de Gera y desde entonces no se separaron. Él le llevaba unos añitos de vida y de carrera, por lo que apenas Ginnés entró a estudiar periodismo, su amado le empezó a ayudar y así, poco a poco, se fue ganando su corazón.

Tiempo después, entraron a trabajar a Teletica y su amor se fue extendiendo por cada uno de los pasillos del canal. Al punto que llegaron al altar en el 2010 y tuvieron dos hijos, Luciana y Marcelo.

Admiración.

Hace poco, para el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, Ginnés le confesó a La Teja que, a pesar de tantos años, ella todavía admiraba y disfrutaba cualquier ratito juntos.

“Si hay algo que nos ha mantenido juntos en estos años es que la pasamos muy bien cuando estamos juntos. Esos momentos de hablar de cualquier tema se vuelven interesantes, esas oportunidades alejados de Marcelo y Luciana nos permite tener conversaciones llenas de risas, de anécdotas y momentos que nos permiten reconectar”, dijo Ginnés en las vísperas de ese día.

Esas reconexiones incluían tomarse un cafecito, cenar o hasta grabar un video de TikTok, demostrando la unión que habían entre ellos.

Sin quererlo, Rodríguez sabía que su amor se había convertido en todo un ejemplo para muchas personas.

“Recibo muchos mensajes de gente que dice que me admira mucho, que me topa en la calle, principalmente señoras que me dicen que me tienen en sus oraciones. Yo lo tomo como un halago, pero también lo veo como una responsabilidad, somos instrumentos de Dios, que Él se encarga de ponernos en el camino de algunas personas para darles motivación y que puedan enfrentar sus propias situaciones y, si es así, pues bienvenido sea, yo seguiré compartiendo mi vida y si de algo les ayuda, es maravilloso”, aseguró la presentadora de Informe 11.

En total, estuvieron juntos 22 años, se casaron hace 13, pero sin duda que estarán unidos por la eternidad.