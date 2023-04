¡Qué tristeza! Amigos y excompañeros se despiden de Gerardo Zamora

Gerardo Zamora se logró despedir de sus hijos en esta semana. Instagram

El periodista Gerardo Zamora falleció este Miércoles Santo tras sufrir un paro cardíaco fulminante.

La noticia golpeó no solo a su familia sino a gran parte del país, que había seguido la lucha que tuvo el comunicador contra los tumores que se le hacían en el lado izquierdo de su cara.

Muchos amigos y excompañeros de su paso por Teletica se han unido al dolor de la esposa de Gera, la presentadora de Informe 11 Ginnés Rodríguez, así como del resto de sus parientes.

Una de ellas es Adriana Durán, quien dijo cómo recordará a Gera.

“Tan triste como cierto, Gerardo Zamora ya descansa en el regazo de Dios que lo acoge con su infinito amor. Un luchador, un guerrero, un hombre positivo ante la adversidad, un padre ejemplar y un amoroso esposo, hermano e hijo. A mi querida Ginnés, toda mi solidaridad y oraciones para lograr la fortaleza para salir adelante. Qué ejemplo de tenacidad y amor infinito diste, das y darás. Así te recordaré Gerar, con tu sonrisa sincera y en medio de nuestras conversadas de fútbol y los chistes malos. Descansa en paz amigo”, escribió Adri.

Maynor Solano recordó la ayudita que le dio Zamora cuando iniciaba en Teletica.

“Gracias Gera por tu amabilidad, cuando yo iniciaba en el periodismo en Telenoticias siempre me aconsejaste y su tradicional saludo ‘qué papá', todo bien o Maynillor pura vida”... Siempre los recordaré. A su esposa Ginnés, un abrazo enorme, nos enseñaste que pese a tener días pesados y difíciles, la sonrisa no podía faltar. A tus hijos un abrazo solidario, tuvieron un padre luchador hasta el final y es uno de los legados de vida, no rendirse hasta el final”, manifestó Nitor en sus redes sociales.

Otra que se despidió de su gran amigo fue Natalia Romero.

“Gerar, pensarte hace que deba reparar en tantos años, aventuras, vivencias, lágrimas y risas... De verdad le doy tantas gracias a la vida por haberme permitido conocerte, coincidir con un ser humano que simplemente te marca. Amigo, tu alma está con el dador de la vida, vuelve al Padre, a quien tanto amaste, a quien perteneces, al Padre del que tanto hablamos juntos”, puso en su Instagram.

En redes sociales abundan los mensajes de personas que están sorprendidos y dolidos con la noticia, ya que Gera y su historia fue un ejemplo para muchos.

El experiodista de Telenoticias venía luchando desde el 2019 contra varios tumores benignos en su cabeza y, de hecho, este Martes Santo regresó a su casa luego de pasar varios días internado en el hospital México. Fue como el tiempo perfecto para que se despidiera de su familia, antes de pasar a mejor vida.

¡Qué descanse en paz!