Una cara conocida competirá este domingo en Force Master

William Mora participó en el programa Guerreros de Repretel donde también tenía que demostrar su fuerza y agilidad. Teletica Formatos

El modelo y entrenador de crossfit William Mora será uno de los 10 deportistas que participarán este domingo en el segundo programa de Force Masters.

Él es uno de los competidores más conocidos, pues formó parte del programa Guerreros, de Repretel, que también tenía que ver con pruebas físicas, pero competían por equipos.

A pesar de tener casi tres años practicando crossfit y ser instructor de esta disciplina, él reconoce que es mucha la presión que se siente, pues un simple error lo dejaría por fuera.

El hecho de que este formato sea 100% competitivo y no tipo reality fue lo que más le gustó, por eso fue hacer prueba logrando quedar entre los 50 clasificados.

Force Masters se transmite todos los domingos a las 7 p.m. por canal 7. Teletica Formatos

- ¿Cómo se ha estado preparando para el programa de este domingo?

No hay como una manera en la que podamos prepararnos porque donde entrenamos no tenemos las estructuras o las pruebas que hay ahí, es algo completamente diferente, pero sigo entrenando normal, tratando de llegar un poco más ágil, más habilidad, más equilibrio, más estabilidad que; sin embargo, eso uno lo tiene porque lo que practico es crossfit y abarca todas esas características.

Solo queda seguir entrenando, preparándome e ir tranquilo para hacer bien las cosas, no es nada diferente de lo que venimos haciendo.

Ella es Karla Morera, otra que competirá este domingo. Teletica Formatos

- Ya pudo ver el primer programa, ¿cómo siente el circuito, duro, muy fácil o las pruebas si cuestan hacerlas?

No está complicado, es algo que podés hacer siempre y cuando se haga actividad física, pero sí hay mucha presión, los competidores se ven muy buenos, lo están haciendo muy rápido, entonces, es la presión de hacerlo rápido, hacerlo bien y tratar de pasarlo todo, o sea, es mucha la presión en ese sentido. Por eso le digo que se puede fallar hasta en lo más fácil y se acabó todo, es muchísima la presión mental, en la parte física es muy llevadero la verdad.

- ¿Y cómo está trabajando esa parte mental para que no le juegue una mala pasada?

Pues ir tranquilo, hacerlo paso por paso y tratar de dar lo mejor en el momento. Si se pasa bueno y sino disfrutarlo. Estas cosas hay que disfrutarlas porque pueden que duren unos segundos o puede traer muchísimas cosas más si se pasa a la segunda ronda, entonces, a ir tranquilo aunque siempre hay nervios, se aceleran las pulsaciones, pero trataré de ir tranquilo, con la cabeza fría.

- El tiempo también es una gran presión, ¿cuál será su estrategia?

Siento que todo el mundo lo está haciendo muy rápido, otros se tomaron mucho tiempo y eso les pasó una mala pasada, otros se tomaron mucho tiempo pero al final clasificaron, entonces, es la estrategia que cada quien quiere hacer o como quiera jugársela, son muchas cosas en juego, entonces, vamos a ver, yo solo pienso en ir tranquilo y tratar de hacer bien las pruebas.

Pablo Rojas demostrará sus destrezas en este segundo programa. Teletica Formatos

- Usted practica crossfit, ¿en qué le ayuda esta disciplina para hacer cada prueba?

Nos ayuda porque es una disciplina que abarca la resistencia, la fuerza, la potencia, la agilidad, la gimnasia, que la gimnasia es muy importante para este tipo de obstáculos o pruebas, entonces, creo que los que hacemos crossfit tenemos mucha ventaja en ese sentido.

- Usted es uno de los clasificados más conocidos, ¿se siente todavía más presionado por eso?

Vieras que sí hay mucha presión, pero más que la presión de la gente con el tiempo he aprendido y, con la experiencia, que hay que tratar de hacerlo bien, igual cualquier deportista puede fallar en lo más fácil, así que hay que disfrutarlo, hacerlo bien, siempre hay presión, pero en ese sentido creo que lo mejor que puedo hacer es disfrutarlo porque sino lo disfruto no la voy a pasar bien y si no llego largo, pues por lo menos lo voy a disfrutar, que es lo que le ha pasado a muchos de los que ya quedaron eliminados.

Sí hay presión pero yo a estas alturas de mi vida disfruto más lo que hago y lo hago por mí, por la gente que quiero.

