Una de las caras menos conocidas de Mira quién baila revela cómo consiguió su lugar en el programa

La empresaria gastronómica Karla Quesada reveló este martes cómo fue que consiguió un lugar para participar en la tercera edición de Mira quién baila (MQB).

El show televisivo de canal 7 se estrena en setiembre y este lunes fueron confirmadas las 10 figuras que competirán en la producción.

Karla Quesada participará en la tercera edición de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

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Aunque la mayoría de los elegidos son figuras muy conocidas en el medio farandulero costarricense, algunos no gozan de tanta popularidad, como Karla.

Este martes, en Instagram, la dueña del restaurante Pasta Bar contó cómo se dio su fichaje para entrar al show de baile.

La primera llamada la recibió en junio

“En junio me llamaron, pero tengo un tema con las llamadas porque usualmente no contesto números desconocidos, pero en ese momento, aparte de que era un teléfono desconocido, no tenía el teléfono en la mano, entonces genuinamente no vi la llamada y no contesté”, afirmó Karla.

Debido a eso, la producción le dejó un mensaje por WhatsApp en el que le habló del proyecto.

“Me dijeron que me estaban proponiendo para formar parte de la nueva temporada (de MQB), que no era nada seguro, pero querían saber si de ser elegida participaría”, contó.

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Según Karla, les respondió que sí estaba dispuesta a participar, pero no creía que la oportunidad se concretara.

Participante de Mira quién baila revela cómo se dio su fichaje

Una noticia con muchas emociones

A finales de julio, mientras estaba de paseo en Santa Teresa, recibió la inesperada llamada confirmándola para el show mientras hacía ejercicios.

“A mí se me había olvidado y cuando estaba en Santa Teresa me llamaron del mismo número y me dieron la noticia de que había sido seleccionada. Me felicitaron, me pidieron una información y unas fotos”, dijo.

La noticia no la asumió tan tranquila, pues experimentó una serie de emociones.

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“Me dio demasiado susto, ansiedad, me bajé de la caminadora y estaba demasiado asustada, pero así fue (como surgió la oportunidad)”, contó Karla.