Única mujer en Force Master sigue sorprendiendo

Verónica Aragón sigue todavía en la competencia Teletica Formatos

La segunda fase de Force Master está cada vez más intensa y dura para los competidores; sin embargo, la única mujer finalista del programa sigue demostrando ser una campeona.

Verónica Aragón llegó hasta la Torre Chronos, con un tiempo de 08:17:06, por lo que sigue viva en la competencia, aunque a su vez obtuvo varias penalizaciones.

“Tener una mente fuerte, no rendirme, fue mi mejor decisión, tomé el riesgo de que me penalizaran”, expresó Verónica luego de completar el circuito.

William Mora fue el primer eliminado de esta segunda fase. Teletica Formatos

Ahora cada semana se acumularán los tiempos de los competidores y hay un eliminado cada noche y el que quedó fuera fue el musculoso William Mora.

Por segunda semana consecutiva el exparticipante de Guerreros no logró llegar al checkpoint y esta vez la zona Paradox se convirtió en su martirio. Su tiempo acumulado fue de 06:19:35.

“He aprendido mucho y a veces no nos toca (perder), pero aquí no he tenido el mejor rendimiento, a veces se gana y a veces se pierde”, dijo Mora.

En este sétimo programa cinco de los diez competidores lograron pasar todo el circuito. Teletica Formatos

Steven Castro fue el gran ganador de la noche y por tercera semana consecutiva logró completar el circuito en su totalidad, con el mejor tiempo de todos. El cronómetro se detuvo al 03:05:49.

El escazuceño, de 25 años, recibió un premio de 600 mil colones, por su gran hazaña.

Los famositicos invitados en este sétimo programa fueron el cantante Enrique Dodero y el excombatiente Berny Carvajal. Al final el primero fue el que se ganó el millón de colones que donará a Fundación Génesis.

También compitieron dos miembros del Cuerpo de Bomberos y uno de ellos si logró completar el circuito.