Uno de los artistas latinos más escuchados del momento anuncia concierto en Costa Rica

El calendario de conciertos en Costa Rica 2026 sigue creciendo y ahora es uno de los artistas latinos más escuchados en el mundo quien confirmó su visita al país.

Se trata del mexicano Junior H, considerado una de las figuras más influyentes de la música regional mexicana contemporánea y del movimiento de los corridos tumbados, quien se presentará por primera vez en suelo tico.

Junior H visitará Costa Rica en el momento más alto de su carrera musical. Fotografía: Cortesía Content Lab. (Cortesía/La Nación)

Fecha y lugar del concierto de Junior H en Costa Rica

El azteca cantará el sábado 23 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia, en uno de los momentos más altos de su carrera.

Según sus registros más recientes, el artista supera los 29 millones de oyentes mensuales en Spotify y alcanzó el “top 3” de los artistas más escuchados de esa plataforma a nivel mundial en la última semana, al lado de figuras como Bad Bunny y Taylor Swift.

Un fenómeno global de los corridos tumbados

“Su música, que fusiona la tradición del regional mexicano con influencias urbanas, trap y sonidos contemporáneos, ha conectado de manera profunda con millones de jóvenes en América Latina, Estados Unidos y Europa”, indica el comunicado de prensa que confirma su debut en Costa Rica.

Canciones como “Mientras duermes”, “Y lloro”, “Piénsalo”, “Fin de semana” y “Amor tóxico” figuran entre las más populares del mexicano.

Entradas y precios

La productora One Entertainment, encargada del espectáculo, informó que las entradas estarán a la venta en pocos días, con precios que van desde los ₡13.667 hasta los ₡25.733.

“No estamos trayendo solo un artista en tendencia; estamos trayendo a uno de los más escuchados del mundo en este momento. Queremos que cada fan viva una experiencia única y memorable”, afirmó Juan Carlos Campos, productor general de One Entertainment.

