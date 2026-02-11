“Es como un poema”: creador de contenido hondureño quedó maravillado con un rincón de Costa Rica

Óscar Díaz, host del Epicast Podcast, un programa hondureño de cultura general, habló maravillas de un destino de Costa Rica y hasta lo describió como “un poema”.

El comunicador compartió su impresión a través de un video que captó la atención en redes sociales.

LEA MÁS: El influencer Jair Herrera se rinde ante escena grabada en Costa Rica: “es lo más tierno que verás”

“Hermanos ticos, hoy les traigo algo que, para mí, honestamente, es como un poema, sí, así como lo escuchan, como un poema.

Óscar Díaz es un creador de contenido hondureño. (Óscar Díaz/TikTok)

“Lo encontré en internet y cuando lo vi quedé totalmente maravillado. Probablemente ustedes ya lo vieron y no les asombre tanto como a mí, pero hago este video para que más personas de Centroamérica vean las maravillas que hay en nuestra región”, mencionó Óscar.

LEA MÁS: Cocodrilo de cuatro metros protagoniza impactante escena en Corcovado

El volcán Arenal, protagonista del video

Luego, indicó que se trata del volcán Arenal y mostró imágenes del coloso, el cual lució imponente y rodeado de paisajes naturales que resaltaron su majestuosidad.

“El volcán es un espectáculo, quedé enamorado, es una maravilla de la naturaleza”, agregó el hondureño.

Reacciones en redes sociales

El video suma más de 41 mil reproducciones y acumula más de 3.800 reacciones, con mensajes de usuarios que destacaron el valor natural del destino.