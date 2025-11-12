Junior H enfureció a su público tras hacerlo esperar casi siete horas para su concierto

El pasado domingo, el concierto del cantante Junior H en Tijuana, México, estaba programado para las 8:30 p.m., pero comenzó cerca de las 3 de la madrugada del día siguiente.

Sus seguidores esperaron casi siete horas para verlo en el escenario, situación que generó descontento y críticas en redes sociales.

La causa del retraso

Según el medio Milenio, el avión en el que viajaba el artista fue desviado a la ciudad de Mexicali debido a la niebla que afectaba el aeropuerto de Tijuana.

Junior H es considerado uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados. (Hola News/Captura)

Esto lo obligó a trasladarse por tierra hasta el recinto del concierto. A pesar de los inconvenientes, Junior H agradeció al público por su paciencia y comprensión.

¿Quién es Junior H?

El joven cantante es considerado uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, un género que combina el regional mexicano con influencias urbanas.

Ha colaborado con artistas de gran renombre como Peso Pluma y Grupo Frontera, consolidándose como una figura clave dentro de la nueva ola musical mexicana.