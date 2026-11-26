La organización Miss Grand Costa Rica anunció la apertura de inscripciones para la edición 2027 del certamen de belleza, uno de los más gustados del país.

Adriano Núñez, director del concurso local, detalló que el llamado es para mujeres que residan en Costa Rica y tengan entre 17 y 36 años.

Catalina Murillo representó a Costa Rica en Miss Grand International 2026, celebrado en Tailandia. (Catalina Murillo /Instagram)

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El proceso de inscripción es necesario para participar en el casting que realizará la organización el domingo 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el hotel Delta by Marriott, ubicado frente al parque Morazán en San José.

Así es el proceso de inscripción

“No hace falta que las aspirantes tengan experiencia porque a las elegidas se les dará todo un proceso de preparación”, dijo Núñez, director de la reconocida agencia de modelaje Adriano Models.

Las mujeres interesadas en participar en la audición deben inscribirse obligatoriamente en el número 6274-1678.

“Estamos buscando chicas con muchísimo desenvolvimiento, que tengan aspiraciones muy grandes y la ganadora viajará al Miss Grand International 2027, en Tailandia, con todo pago; además recibirá cerca de 50 mil dólares en premios”, contó Adriano.

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Tras el casting, en enero se anunciarán las candidatas que disputarán la corona, quienes se enfrentarán a un proceso de preparación durante cinco meses para la noche de la gala final de elección y coronación.

Miss Grand Costa Rica llamó a audiciones para su edición 2027. (Instagram/Instagram)

“En el casting se llenará una boleta de autorización de imagen para el casting internacional, harán una sesión de fotos, una prueba en pasarela y tendrán una profesora guía durante ese proceso. También tendrán una entrevista y una reunión de orientación”, especificó Adriano, quien aclaró que la inscripción al casting no tiene ningún costo.

Todas las candidatas obtendrán premios

Núñez destacó que las mujeres seleccionadas recibirán grandes premios durante todo el proceso, por lo que ninguna se irá del concurso con las manos vacías.

“Buscamos a una chica muy extrovertida, que tenga mucho carisma, que sea parte de este show de escenario, que tenga ese brillo especial y muchas ganas de representar a Costa Rica. La energía del Miss Grand es diferente al de una miss, es una energía de show, fuerza y liderazgo”, dijo el empresario y director.

Catalina Murillo fue coronada en 2026 como Miss Grand Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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Si usted está interesada, tiene tiempo para inscribirse hasta el día previo a las audiciones.