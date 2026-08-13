Melania Villalta se roba los aplausos con uno de sus talentos, que la llevó al “estrellato” en Costa Rica

La siempre bella Melania Villalta volvió a impresionar y a robarse los aplausos al presumir, una vez más, uno de los talentos que la llevó al “estrellato” en Costa Rica.

Mela vivió una noche muy especial este miércoles porque condujo la gala en la que Catalina Murillo se coronó Miss Grand Costa Rica 2026, uno de los concursos de belleza más importantes del país, después de Miss Universo Costa Rica.

Melania Villalta tiene 24 años y es una de las nuevas promesas de la televisión costarricense. (Instagram/Instagram)

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Un papel protagónico en la gala

Durante la ceremonia, Melania no solo asumió la conducción al lado del guapo modelo Jesse del Valle, sino que, como miss Grand All Stars 2026, ofreció un show en el escenario con el que muchos la ovacionaron y quedaron como locos.

Luciendo un corto vestido negro con pedrería y acompañada por dos bailarines, la macha cautivó a los presentes en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños, con un show bailable en el que presumió sus dotes en la pista.

Villalta y compañía se movieron al ritmo de la icónica canción “Hung Up”, de Madonna, confirmando una vez más que el baile es uno de sus grandes talentos artísticos.

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Así baila Melania Villalta al ritmo de Madonna

El baile la proyectó en el medio

Melania lleva años vinculada al medio de entretenimiento costarricense y, aunque muchos la conocen por sus recientes facetas como presentadora de televisión y modelo, una de sus grandes habilidades siempre ha sido el baile.

De hecho, antes de ser presentadora en el programa de televisión El Chinamo, Mela cautivó la pantalla como integrante del elenco de bailarinas de esa producción de diciembre, lo que marcó una gran oportunidad para su intención de entrar a la pantalla en un medio tan grande como Teletica.

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